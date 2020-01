View this post on Instagram

#مذاکره | #فرودگاه_بغداد ‌‌‌رهبر انقلاب: جنتلمن‌های پشت میز مذاکره، همان تروریست‌های فرودگاه بغداد هستند. ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ‌‌