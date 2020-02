خدا رحمت کند مترجم نازنین و دوست داشتنی مان محمد قاضی را. او با صدایی که از «ماسماسک» اش بیرون می داد، داستان مترجمی را تعریف می کرد که در ترجمه اش از رویش «نارنجک» ها بر درختان کنار جاده نوشته بود! قاضی با لبخند همیشگی اش می گفت که در زبان فرانسه، به «انار» می گویند Grenade؛ به نارنجک هم می گویند Grenade!

طفلی مترجم، دیکسیونر را که باز کرده همین که معنی «نارنجک» را دیده، دیگر نرفته دنبال معنی دوم و بر درختان کنار جاده رویش نارنجک ها را مشاهده کرده!

حالا ما نمی دانیم که مترجم انگلیسی دان بی بی سی فارسی، ترجمه فارسی کلمه ی Overzealous در جمله ی خبری:

CBP Chief Admits Officers 'Overzealous'; Critics Say Iranians And Others Targeted

را در کجا دیده و پیدا کرده، ولی عزیزم، ترجمه ی این کلمه در بدترین حالت اش می شود افراط کردن و در بهترین حالت اش می شود زیاده روی کردن.

ذوق زدگی در فارسی مثل این است که آدم یک چیز جالب را ببیند و در حالی که چشمان اش از شدت ذوق و شوق برق می زند بگوید:

یوهووووووو! جانمی جان!



بعد شروع کند به شلنگ تخته انداختن و ذوق زده بازی در آوردن!

تصور ماموران مرزی امریکا در چنین حالتی که با گرفتن پاسپورت ایرانیان دچار ذوق زدگی می شوند و شلنگ تخته می اندازند کمی خنده دار و مسخره است نه؟!