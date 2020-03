View this post on Instagram

در ویدیوی ارسالی برای #ایران_اینترنشنال، یکی از متصدیان کفن و دفن قربانیان #کرونا می‌گوید آمارهای رسمی ارائه شده درباره تعداد قربانیان دروغ است. به گفته او، اجساد قربانیان همراه با تابوت و با آهک دفن می‌شود