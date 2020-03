View this post on Instagram

در ویدیویی که یکی از مخاطبان از شهر توریستی سیه‌نا در #ایتالیا فرستاده، میدان مرکزی شهر خالی از جمعیت دیده می‌شود. پردیس که در این شهر دانشجو است می‌گوید برای عبور و مرور باید فرمی پر کنند و اگر پلیس بخواهد باید توضیح دهند که چرا در خیابان هستند. . ایتالیا نخستین کشور جهان بود که برای جلوگیری از شیوع ویروس #کرونا سراسر خاک خود را در وضعیتی شبیه قرنطینه ملی قرار داد. از نزدیک به ۶۰ میلیون ایتالیایی خواسته شده برای کمک به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در خانه بمانند.