اول- دولت را با بیش از ۴۰۰ هزار کُشته کرونایی تحویل بایدن می دهم و کاری کرده ام که راشل والنسکی مدیر پیشنهادی بایدن برای ریاست "مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری" تخمین زده که تا یک ماه دیگر شمار قربانیان آمریکا به ۵۰۰ هزار نفر افزایش یابد.

دوم- به گزارش واشنگتن پست تا ۵ نوامبر ۲۰۲۰ بیش از ۳۰ هزار دروغ گفته ام. در روزهای بعد به خاطر «انتخابات فاسد متقلبانه جهان سومی» به شدت بر تعداد دروغ ها افزودم. تا کنون نزدیک ۳۵ هزار دروغ در ۴ سال ریاست جمهوری گفته ام. این یک رکورد بی سابقه در رهبران جهان است.

سوم- تنها رئیس جمهور آمریکا هستم که ۲ بار استیضاح شدم. اگر ۵۰ سناتور جمهوری خواه هم به استیضاح رأی منفی بدهند، اما ۵۱ دموکرات رأی مثبت بدهند، با اینکه استیضاح به تصویب نمی رسد، اما از همه حقوق و امتیازات روسای جمهور محروم می شوم. تازه به همه جمهوری خواهان هم اعتماد ندارم و ممکن است برخی از آنان نیز به استیضاح رأی مثبت بدهند. خائن هایی مثل میت رامنی و حتی رئیس جمهوری خواهان در سنا.

چهارم- در حالی که معلمان و کارگران سالانه هزاران دلار مالیات فدرال پرداخت می کنند، منِ ثروتمندِ میلیاردر در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ فقط ۷۵۰ دلار مالیات فدرال پرداخت کردم. نیویورک تایمز اسناد آن را منتشر کرد. این هم یک رکورد خوب است.

پنجم- من فرماندهی حمله به کنگره را بر عهده داشتم. طرفداران مرا دیدید که چه با شکوه بودند؟ اصلاً مجلس نماینده برای تحریک به همین حمله برای بار دوم مرا استیضاح کرد. حتی بسیاری از جمهوری خواهان مرا به همین خاطر محکوم کردند. اما هیچ رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا چنین نکرده است.

ششم- من تنها رئیس جمهوری هستم که تمامی مجرمان مرتبط با خودم را عفو کردم. قاتلانِ کودکان عراقی و افغانستانی را هم عفو کردم. می خواهم حدود ۱۰۰ نفر دیگر از خلافکاران بزرگ را در ساعات باقی مانده عفو کنم. نیویورک تایمز گزارش داده که رودی جولیانی و برخی از وکلا بابت این عفوها، از مجرمان مبالغ زیادی دریافت کرده اند.

هفتم - من رشد اقتصادی سالانه ی مثبت ۵ درصدی ایران را به رشد اقتصادی سالانه ی منفی ۹ درصد رساندم و در ۳ سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ توانستم اقتصاد ایران را ۲۷ درصد کوچک کنم. این شاهکار از همه مهمتر بود. چرا؟ چون: دلار ۳ هزار تومانی شد ۳۰ هزار تومان، تورم ۹ درصدی شد ۴۰ درصد، چند میلیون نفر بیکار شدند، مردم را به گرسنگی انداختم و ده ها میلیون ایرانی را به فقر و فلاکت انداختم. من آیت الله ها را دوست دارم و تحریم های من هیچ صدمه ای به آنان و جمهوری اسلامی نزد، فقط و فقط مردم ایران صدمه دیدند. رهبران جمهوری اسلامی نه گرسنگی کشیدند، نه بیکار شدند، نه تورم اثری بر آنها گذاشت، به احمد خاتمی و فیروزآبادی و...نگاه کنید، بسیار چاق تر هم شده اند. فعالیت های هسته ای شان را تشدید کرده اند. حضور منطقه ای شان را هم اصلاً نکاستند. تازه مجلس را هم گرفتند و قالیباف را رئیس مجلس کردند، ریاست جمهوری را هم می گیرند و یکی مثل قالیباف را رئیس جمهور می سازند. حتی شنیده ام که می خواهند با تبدیل ولایت فقیه به حکومت پادشاهی/سلطنتی، مجتبی خامنه ای را رهبر کنند. من هم می خواستم ایوانکا را اولین رئیس جمهور زن آمریکا کنم، اما ده ها هزار مُرده متقلبانه رأی دادند و نگذاشتند. شاید سال ۲۰۲۴ ایوانکا را رئیس جمهور کردم.

هشتم- من رئیس جمهوری هستم که هیچ جنگی را آغاز نکردم. در برابر فشارهای به شدت قوی جان بولتون، مایک پامپئو، اسرائیل، دولت های عرب و ایرانیانی که قصد دارند از راه حمله نظامی آمریکا به ایران در ایران به قدرت برسند؛ به شدت مقاومت کردم و ایران را بمباران نکردم. برخلاف تصور نادرست همه اینها؛ من فقط می خواستم با رهبران جمهوری اسلامی دیدار کنم و «یک توافق جدید بسیار خوب» امضا کنم. ظریف و حسن روحانی که به اروپا آمده بودند من از مکرون رئیس جمهور فرانسه خواستم تا با آنها ملاقات کنم. اما آنها کلی شرط و شروط برای ملاقات گذاشتند.

این دیوانه ها قبول نکردند با من مذاکره و توافق کنند، حالا خواهید دید دولتِ جو بایدن که پُر از جنگ طلب است چه بر سر ایران خواهد آورد. اولاً: من جنگ طلب نبودم و قصد سرنگونی جمهوری اسلامی را نداشتم. فقط یک معامله خوب می خواستم. ثانیاً: من اتحاد آمریکا با اروپا و جهان را به هم زدم و این به نفع ایران شد. ثالثاً: یک مشت احمق را دور خودم جمع کردم که کار بلد نبودند و دائماً مجبور بودم آنها را برکنار کنم. جان بولتون یک احمق جنگ طلب است. این مایک پامپئوی جنگ طلب را هم خیلی زودتر باید عزل می کردم، اما چون نوکر وفادار به شخص من بود، عزلش نکردم.

از سوی دیگر، اولاً: بایدن/هریس هر دو صهیونیست هستند. من به اسرائیل بسیار خدمت کردم. اما آنها بیش از من در خدمت اسرائیل خواهند بود. ثانیاً: بایدن به دنبال اتحاد با اروپا و جهان است. او همه جهان را با آمریکا علیه ایران متحد خواهد کرد. ثالثاً: بایدن متخصصان بسیار برجسته را برای دولتش انتخاب کرده است. آنان کارشان را خوب بلد هستند. اگر جمهوری اسلامی تن به خواسته های آنان ندهد، نه تنها باید با اجماع جهانی روبرو شود، بلکه حمله نظامی هم در کار خواهد بود.

نهم- برای این که زیاد از خودم تعریف نکرده باشم، با این که من یک زن باره بوده و هستم، اما فقط در زن بارگی احتمالاُ جان اف کندی از من جلوتر بود. این رکورد را هنوز او دارد. او البته شاکی تجاوز جنسی نداشت، که من این را هم دارم. البته او زن ستیز هم نبود، ولی یادتان هست من گفتم:

"You know I'm automatically attracted to beautiful [women]--I just start kissing them, It's like a magnet. Just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Grab them by the pussy. You can do anything."

«من به طور اتوماتیک جذب زنان می شوم. [تا آنها را می بینم] شروع می‌کنم بوسیدن آنها. می‌بوسم، و حتی یک دقیقه هم صبر نمی کنم. و وقتی‌ شما یک ستاره [مشهور] هستید، آنها [زنان] اجازه می دهند که آن کار را بکنید. آلت تناسلی شان را بقاپ. هر کاری می توانی‌ بکنی‌.»

دهم- من تنها رئیس جمهوری هستم که سکسی ترین سخنان را درباره دخترم ایوانکا گفته ام( این فیلم سی ان ان را نگاه کنید. ۷ مورد از سخنانم را هم وبسایت یهودیان مترقی منتشر کرده است).

خُب، برای همین کارنامه است که گروهی از ایرانیان و برخی از زن های ایرانی مرا نجات بخش ایران و ایرانیان قلمداد می کنند. من قطعاً بهترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا هستم. اما واقعاً هیچ طرح و برنامه ای برای نجات مردم ایران از شر جمهوری اسلامی نداشتم. من حتی برای کمک به جمهوری اسلامی ورود ایرانی ها به آمریکا را ممنوع کردم که بایدن قرار است در همان روز اول ریاست جمهوری آن را لغو کند.

یادتان هست من گفتم این بایدن دشمن خدا و مذهب است. یادتان هست گفتم او همه کمونیست ها را در کابینه اش به کار خواهد گرفت و آمریکا را به ونزوئلا تبدیل خواهد کرد. همه را دروغ گفتم. او یک مسیحی متدین است. او از نظر اقتصادی یک نئو لیبرال است و شاهد بودید که حزبشان چگونه برنی سندرز مدعی سوسیالیسم را کنار زد.

تکرار می کنم، من نه قصد جنگ با ایران داشتم، نه قصد سرنگونی جمهوری اسلامی. فقط قصد داشتم یک توافق عالی با آنان امضا کنند. روز بد آنان در دولت بایدن شروع می شود. باور نمی کنید، مصاحبه مهدی حسن با وندی شرمن- قائم مقام وزارت خارجه دولت جدید جو بایدن- را نگاه کنید. من اصلاً کاری به حقوق بشر نداشتم، شرمن می گوید الان در سال ۲۰۱۶ نیستیم، چرا که نتانیاهو با محمد بن سلمان در عربستان دیدار کرده و ما می خواهیم با ایران درباره موشک های بالستیک، حضور آنان در خاورمیانه و حقوق بشر و زندان اوین مذاکره کنیم.