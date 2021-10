در مورد مسئول این تیراندازی‌ها هنوز خبر موثقی منتشر نشده است.

به گزارش رویترز، در تجمع اعتراضی پیش از ظهر پنج‌شنبه چند صد نفر در نزدیکی کاخ دادگستری تجمع کرده و عکس قاضی طارق بیطار، مسئول رسیدگی به پرونده انفجار بیروت، را زیر پا گذاشتند.

👈 مطالب بیشتر در سایت رادیو فردا

بنابر این گزارش، ارتش لبنان هم در منطقه مستقر شده و «حضور سنگینی دارد.»

ارتش لبنان با انتشار بیانیه‌ای می‌گوید زمانی که معترضان راهی منطقه کاخ دادگستری در محله طَیونه در بیروت بودند «به آنها شلیک شده است.»

Armed clashes outside the Justice Palace in Beirut during a protest by Hezbollah & Amal supporters against the lead judge investigating last year's Aug 4 port blast.

It's still unclear what triggered the gunfire but reports of several injured circulating. pic.twitter.com/L22gspETun