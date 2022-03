آقای پرایس البته اشاره‌ای به این نکته نکرد که راه‌حل‌های جایگزین چه خواهد بود.

چهار اختلاف اساسی ایران و آمریکا در مذاکرات هسته‌ای احیای برجام چیست؟

پس از این اعلام موضع سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، همتای او در تهران هم واکنشی مشابه نشان داد. سعید خطیب‌زاده در حساب توییتری خود به خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ اشاره کرد و نوشت: «آمریکا همین حالا هم از برجام کنار کشیده است. از این رو باید اطمینان حاصل کنیم که این اتفاق دیگر تکرار نمی‌شود.»

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین در ادامه با اشاره به اینکه همه کشورها، گزینه‌های جایگزین خود را دارند افزود: «همه طرف‌ها طرح جایگزین و پلن خود خود را دارند، هرچند که توخالی بودن گزینه جایگزین آمریکا پیش از این ثابت شده است. درشتی‌گویی و بلوف زنی نتیجه نداشته و نخواهد داشت؛ این اتخاذ تصمیم است که نتیجه می‌دهد.»

US has already "walked away" from JCPOA. We must make sure it won't happen again.



Everyone has its own plan B, though US' has proven hollow. Blusters & bluffs have/will not work. Decisions do.



A deal is at hand, if WH makes its mind. Iran is willing, but will not wait forever.