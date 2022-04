بیش از سی سال است که امریکا و اتّحادیه اروپا جمهوری اسلامی را به نقض عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و نيّت ساختن سلاح هسته‌ای متّهم می‌کنند. ایران این اتّهام را رد می‌کند و می‌گوید که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. این عهدنامه (Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons /NPT) از کشورهایی که سلاح هسته‌ای ندارند تضمین می‌گیرد که سلاح هسته‌ای تولید نکنند ولی استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را مشروع و از کشورهای دارای سلاح هسته‌ای می‌خواهد که هدف خلع سلاح هسته‌ای را بپذیرند. عهدنامه به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که با یک اخطار ۹۰ روزه از عضويّت آن خارج شوند. اسرائیل، هندوستان و پاکستان عهد نامه را امضا نکردند و موفّق به ساختن سلاح هسته‌ای شدند. کره شمالی تنها کشوری است که بعد از امضای عهدنامه از آن خارج شد و به گروه دارای سلاح هسته‌ای پیوست.

در پنجاه سال گذشته پیشرفت دانش و تکنولوژی هسته‌ای به حدّی بوده که برخورداری از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز بالقوّه توانائی ساختن سلاح هسته‌ای را محتمل می‌کند. دیگر اینکه کشورهای دارای سلاح هسته‌ای نه تنها اقدامی برای خلع سلاح نکرده‌اند بلکه قدرت تخریب تسلیحات خود را به ۳۰۰۰ برابر بمبهائی رسانده‌اند که روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی انداخته شد. به بیان دیگر، سلاح هسته‌ای سلاح خودکشی شده و توجیه یا منطق برخورداری از آن به بازدارندگی یا جلوگیری از مورد حمله قرار گرفتن تقلیل یافته است.

محمّدرضا شاه پهلوی عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را در فروردین ۱۳۴۹ تاٌیید کرد و به مجلس شورای ملّی دستور داد که تصمیم او را قانونی کنند. ۵ سال بعد شاه با کمپانی زیمنس آلمان یک قرارداد ۶ میلیارد دلاری بست که در بوشهر تاٌسیسات هسته‌ای بسازند. در همان سال شاه تصمیم گرفت که یک میلیارد دلار به کمیسیون انرژی اتمی فرانسه برای غنی سازی اورانیوم قرض بدهد. اکبر اعتماد، اوّلین مدیر سازمان انرژی اتمی ایران، گفته است که ایران متعهّد به خرید اورانیوم غنی‌شده از فرانسه شد و در عین حال قصد غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور را داشت. اعتماد اضافه می‌کند که شاه تصمیم به ساختن سلاح هسته‌ای داشت ولی با مخالفت آمریکا روبرو بود.(۱)

زمانی (اوایل دهه ۱۹۷۰) خبرنگار روزنامه نیویورک‌تایمز از شاه سوٌال می‌کند که آیا قصد ساختن سلاح هسته‌ای دارد شاه پاسخ می‌دهد «بدون شک و هر چه زودتر بهتر.»(۲) در سال ۱۳۵۴ ایران با یک کمپانی اسرائیلی به نام Soltom munitions plant قراردادی امضا کرد که یک کارخانه موشک زمین به هوا در اصفهان بنا کند. بر مبنای این قرارداد ایران ۳۰۰ میلیون دلار به Soltom پرداخت کرد و تعهّد نمود که بقیه مخارج را به مرور که بنای کارخانه پیشرفت می‌کند از طریق حساب‌هایش در بانکهای اروپا بپردازد.