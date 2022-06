اگر قهوه زیاد می‌نوشید، بهتر است در نحوه نوشیدن آن تجدید نظر کنید

ایندیپندنت فارسی - می‌توان گفت تناسب اندام یکی از نگرانی‌های همیشگی بیشتر مردم کره زمین است، به‌ویژه با وجود رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌هایی که مرتب در حال نمایش و تبلیغ مدل‌هایی غیرواقعی از انسان زیبای امروزی‌اند. اما در گیرودار جراحی‌های زیبایی و دستیابی سریع به اندام ایده‌آل، نباید از یاد ببریم روش‌های طبیعی و درعین‌حال آسانی هست که با کمترین هزینه، ما را به آنچه می‌خواهیم نزدیک می‌کنند.

براساس گزارش نیویورک‌‌پست، فصل‌ها در ایجاد انگیزه برای تناسب اندام یا از دست دادن آن، بی‌تاثیر نیستند. برای نمونه در فصل تابستان که گرما به‌خوبی حس می‌شود و نیاز به پوشیدن لباس کمتر داریم، شاید هرکسی اعتماد به‌نفس برای پوشیدن لباس‌های خنک و راحت نداشته باشد و همین موضوع برای کاهش وزن انگیزه ایجاد می‌کند. هرچند در فضایی که قوانین اسلامی اجباری است، این موضوع کمتر حس می‌شود.

۱- هدف‌گیری وزن آب در بدن

وزن آب، اولین وزنی است که در هنگام رژیم گرفتن آن را از دست می‌دهیم. برای آنکه بتوان طی فرایندی بدون توقف از شر وزن اضافی خلاص شد، دکتر کیت هوثر، کارشناس ارشد تغذیه و رزیدنت دانشگاه فلوریدای جنوبی در مصاحبه با وبگاه Eat This, Not That در مورد چگونگی از دست دادن این نوع وزن روش‌هایی کلیدی ارائه داده است:

مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی

شاید باورتان نشود، اما نخستین راه‌حل و آسان‌ترین آن نوشیدن آب بیشتر است. یکی از راه‌های کاهش وزن این است که مطمئن شوید به‌خوبی به بدنتان آب‌رسانی کرده‌اید یا هیدراته شده‌اید و بدن شما آب را در خود نگه نمی‌دارد. راه‌های دیگر کاهش وزن شامل خوردن غذاهای غیرفراوری‌شده، افزایش مصرف پروتئین و درعین‌حال کاهش مصرف کربوهیدرات و سدیم است.