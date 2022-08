ایندیپندنت فارسی - سازمان خدمات ملی سلامت بریتانیا (NHS) کارزاری به‌مناسبت «روز جهانی سرطان ریه» راه‌ انداخته است تا کسانی را که نشانه‌هایی دارند تشویق کند بی‌درنگ برای معاینه [به مراکز درمانی] مراجعه کنند.

هدف کارزار «به ما کمک کنید که به شما کمک کنیم» (Help Us Help You) کسانی‌اند که در معرض بیشترین خطر ابتلا به این بیماری‌ قرار دارند، به‌ویژه افراد ۶۰ سال به بالا و کسانی که تمایلی به مراجعه به پزشک عمومی ندارند.

این کار برای یادآوری به مردم است که سرطان ریه بزرگ‌ترین عامل مرگ‌و‌‌میر‌های مرتبط به سرطان در انگلستان، و پنجمین علت مرگ در سراسر جهان است و بیش از ۲۶ هزار بیمار در اثر این بیماری در سال ۲۰۲۱ جان باختند.

نشانه‌های بیماری شامل «تنگی نفس دائمی، عفونت‌های سینه که مدام برمی‌گردند، خون بالا آوردن، و بی‌اشتهایی» است.

پروفسور پیتر جانسون، مدیر بالینی سرطان کشور [در بریتانیا]، گفت: «در مورد سرطان ریه، شاهد بازگشت میزان مراجعه بیماران به اندازه سرطان‌های دیگر نبوده‌ایم.»

«این مسئله حیاتی است که مردم در برابر نشانه‌های مشکوک سرطان ریه هشیار باشند، از این رو اگر سرفه مداوم یا نفس تنگی دارید، آن را نادیده نگیرید یا خیال نکنید که چیز دیگری است، لطفا به پزشک عمومی مراجعه کنید تا بررسی شود- احتمالا سرطان نخواهد بود، اما اگر آن را زود تشخیص دهید، می‌تواند به نجات جان‌ افراد کمک کند.»