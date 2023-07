«تمایل بدنی (فیزیکی): متمایل کردن یا کج کردن بدن یا قسمتی از بدن در جهتی خاص. به عنوان مثال، اگر فردی به جلو خم شده باشد، بالاتنهء خود را از حالت قائم به جلو خم می کند.

«تمايل مجازی: داشتن ترجيح ذهنی نسبت به يك عقيده، ديدگاه يا ايدئولوژي خاص.

«به عنوان مثال، اگر کسی بگوید که به سمت یک نامزد سیاسی خاص گرایش دارد، به این معنی است که ترجیح یا تمایل اندکی به حمایت از آن نامزد دارد.

«برای تعیین دقیق معنای مورد نظر "تمایل"، مهم است که زمینهء خاصی را در نظر بگیرید که این اصطلاح در آن استفاده می شود». (پایان گفتآورد - متن انگلیسی در زیرنویس شمارهء یک)

به این ترتیب می توان دید که «گرایش» و «تمایل» دارای قطعیت نیستند و می توانند در اندک مدتی تبدیل به «دور شدن» از موضوع مورد نظر و توجه به موضوعاتی عکس یا مخالف آن باشند. اما این عدم قطعیت و کمیت در مورد پسوند «ایسم» صادق نیست. در این مورد هم می توان به همان «هوش مصنوعی» مراجعه کرد:

«پسوند "ism" برای ساختن اسم هایی استفاده می شود که نشان دهندهء سیستم ها، باورها، آموزه ها یا ایدئولوژی ها هستند و، بسته به کلمهء خاصی که به آن متصل است، معانی و کارکردهای متعددی دارد. در اینجا برخی از جنبه های رایج وجود دارد:

«ایدئولوژی یا سیستم اعتقادی: "ism" اغلب به یک ایدئولوژی یا سیستم اعتقادی خاص اشاره می کند که دارای مجموعه ای از اصول، نظریه ها یا عملکردهای مرتبط با آن است. به عنوان مثال، کاپیتالیسم، سوسیالیسم، و فمینیسم همگی ایدئولوژی هایی هستند که پسوند آنها «ایسم» است.

«فلسفه یا نظریه: "ایسم" می تواند نمایانگر دیدگاهی فلسفی یا نظری باشد. کلماتی مانند اگزیستانسیالیسم، ایده آلیسم، و پراگماتیسم همگی بیانگر نظریه های فلسفی متفاوتی هستند.

«جنبش یا عمل: در برخی موارد "ایسم" به یک جنبش اجتماعی یا سیاسی اطلاق می‌شود که با مجموعه‌ای از باورها یا اعمال مشخص می‌شود. برای مثال، کوبیسم در هنر، سوررئالیسم در ادبیات و مینیمالیسم در طراحی، همگی جنبش های هنری هستند که با "ایسم" مشخص می شوند.

«نقد یا نقد: "ism" همچنین می تواند برای نشان دادن جنبه انتقادی یا منفی یک سیستم اعتقادی یا ایدئولوژی استفاده شود. کلماتی مانند دگماتیسم و سکسیسم تعصبات یا اعمال تبعیض آمیز خاصی را برجسته می کنند.

«کارکرد "ایسم" ایجاد یک اسم مختصر است که ایدئولوژی، نظریه، جنبش یا عمل خاصی را در بر می گیرد. این کار دسته بندی و شناسایی مفاهیم پیچیده را آسان کرده و امکان تشکیل کلماتی را فراهم می کند که طیف وسیعی از ایده ها و باورها را نشان می دهند». (پایان گفتاورد - متن انگلیسی در زیزنویس شمارهء دو)

بدین ترتیب به نظر می رسد که پسوند "ایسم" دارای قطعیت و صلابتی است که در واژهء «گرایش» وجود ندارد.

به نظر من و خوشبختانه، زبان فارسی (در ربط خود با زبان عربی) دارای امکانات مناسبی برای یافتن پسوند کاملا همسان و معادلی برای "ایسم» است: اگر در همهء کاربردهای پسوند «ایسم» صحبت از دیدگاه و باور و مکتبی است که بر حول محور یک اسم خاص شکل می گیرد و به آن هستهء داخلی سخت وفادار است، باید بدانیم که ما از چنین وضعیتی در فارسی با استفاده از پسوند «مدار» یاد می کنیم.

مثلا می گوئیم «فلانی سیاستمدار» است. این عبارت بدان معنا نیست که «فلانی به سیاست گرایش دارد» بلکه بدان معنا است که همهء فکر و ذکر و باور شخص بر حول محور سیاست می گردد. حال آنکه سیاست گرا در واقع معادل سیاست باز است تا سیاست مدار.

همچنین است ترکیب «شریعتمداری» که نشانهء باور و چسبندگی به «شریعت» است و نه اینکه به شریعت هم گرایشی دارد.

در نتیجه، به باور من، معادل فارسی (برگرفته از عربیِ) ایسم پسوند «مداری» است و اگر اصل واژه های فرنگی را نخواهیم بکار ببریم بهتر آن است که در جریان معادل سازی خود از پسوند «مداری» و «مدار» (در برابر ایسم و ایست) استفاده کنیم.

بویژه که این روزها ما ایرانیان، بیشتر از همیشه، متوجه اهمیت وضعیت کشورمان شده ایم، و عمیقاً در یافته ایم که جهان امروز بر پایهء مفهوم قراردادی «ملت - کشور» (nation - state) شکل گرفته است و، لذا، بهتر آن است که از هم اکنون از گرایش داشتنبه کشور و ملت خود دست برداریم و کل تفکر خود را بر «مدار» آنها شکل دهیم.

به همین دلیل مپیشنهاد می کنم که از این پس از «ایران گرائی» به سوی «ایران مداری» حرکت کنیم؛ چرا که گرایش داشتن به ایران به معنای آن نیست که هسته مرکزی فکر ما (که کل نگاه و سیاست مان را می سازد) ایران است بلکه مکتب فکری ما «ایران مداری» است و ما با افتخار خود را «ایران مدار» می دانیم و نه «ایران گرا».

1.

2.

