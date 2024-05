در نبود و کم‌بود آزادی هر ارزش دیگری تنها یک توهم است. ‌و پیش‌تر و بیش‌تر کسی که آزاد نیست، چه‌گونه می‌تواند به باورها و داوری‌ها‌ی خود اعتماد کند؟

برده‌گان در جایی گرفتار این توهم زهرآگین شده‌اند که «دیگری‌ی بزرگ» اصلح‌تر به تشخیص مصالح وی است. و آزادی دیگران را به جا‌ی آزادی خود گذاشته‌اند!

برده‌گان در جایی با این استدلال از پا درآمده‌اند که دیگری بزرگ خطا نمی‌کند؛ دیگری‌ی بزرگ از خطا ایمن است؛ و ناچار در جایی «حق خطا کردن» و راه آن را بر خود ‌بسته‌اند؛ برده‌گان در جایی پذیرفته‌اند که جست‌وجو‌ی خوش‌بختی آزاد نیست؛ و نباید باشد.

انگاره‌ی «دیگری‌ی بزرگ» در ریخت‌ها‌ی گوناگون در جایی حق خطا کردن را برای خود ویژه کرده است؛ و‌ برده‌گان‌ را با زور (سخت یا نرم) به آن‌جا رسانده است که دیگری‌ی بزرگ، مهربان و دانا (در ادبیات دینی همه‌چیزدان و همه‌چیزتوان) است. یعنی فرآیند سرکوب یک فرآیند تاریخی است؛ گفتمانی است موزی و مزمن که حتا گاهی موازی با گفتمان‌ها‌ی جاری خزنده پیش می‌آید، از نادانی‌های ما انرژی، بهره و هوده می‌گیرد، راه‌ها و چاه‌ها‌ی جدیدی در برابر ما می‌گشاید تا ما را گرفتار هویجی تازه و سرکوبی دوباره کند.

برای پایان دادن بر این فرآیند بدخیم باید حق جست‌وجو‌ی خوش‌بختی را شناخت، و ملی کرد. حتا در ایران ویران هم که بارها‌ی بسیاری روی زمین مانده است؛ چیزی مهم‌تر از این حق نیست.

آزادی و جست‌وجو‌ی آزاد خوش‌بختی را باید از خانه و خانواده آغازید. دمکراسی و حقوق‌بشر در بنیادها با حق زنده‌گی، آزادی، و جست‌وجوی خوشبختی آغاز می‌شود. (۱)

بگوید چه چیز را مهم‌تر از این حقوق می‌دانید، تا بگویم هویج شما چیست؟

اکبر کرمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانویس‌ها

۱) حق جست‌وجوی خوش‌بختی را من نخستین‌بار در اعلامیه‌ی استقلال آمریکا یافتم؛ و به اهمیت آن در کنار زنده‌گی، و آزادی پی‌بردم.

از درخشان‌ترین بندها‌ی این متن آن‌جاست که از زنده‌گی، آزادی و جست‌وجو‌ی خوش‌بختی یاد می‌کند.

"Life، Liberty and the pursuit of Happiness"

نویسنده‌گان اعلامیه از این عبارت استدلالی پویا و بی‌نظر آفریده‌اند که استقلال آمریکا را هم معنا، هم جهانی و هم جاودانه می‌کند. این بند بعدها بنیادها‌ی منشور و سیاهه‌ی حقوق در آمریکا می‌شود.

به تاکیدی و فشاری که مرکزگراها‌ی ایرانی بر برساخته‌ی سرکوب‌گر تمامیت ارضی دارند، نگاه کنید تا دریافت کنید چرا در ایران منشور حقوق هیچ‌گاه مورد عنایت و توجه نبوده است؛ و هنوز نیست.