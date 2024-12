محمد جولانی را می شناسید؟ همان کسی که از سه چهار هفته پیش به این طرف اسم اش در ارتباط با حوادث سوریه شنیده می شود! همان کسی که می گویند تروریست بوده (شاید هنوز هم باشد)، ریش و پشمی و آدمخور بوده، و امروز به اسم رهبر تغییرات سوریه شناخته می شود! همان که امروز دولت تعیین می کند، فتوای اذیت نکردن زن ها را صادر می کند و غیره!

واقعا چرا جولانی؟! اصلا برای تحول در سوریه چه نیازی به جولانی بوده و هست؟! در جایی که همه می توانند رهبر شوند، در جایی که من رهبرم تو رهبری همه رهبرند، البته بعضی ها بیشتر رهبرند برای چه همه ی چشم ها به سمت جولانی دوخته شده است؟

واقعا نمی دانید چرا؟!

واقعا نمی دانید چرا هواپیما فقط یک کاپیتان دارد و اگر خلبان دوم و مهمانداران و گروه امنیت پرواز و مسافران همه شان بخواهند کاپیتان باشند، هواپیما امکان ندارد که بتواند از زمین بلند شود و «به مقصد برسد»؟

واقعا نمی بینید که در داخل و خارج،،، هر اداره ای که می روید در طبقه ی فوقانی آن اداره دفتری هست که تابلوی «رییس» کنارش نصب شده و این رییس، آن اداره را نظم و نظام می بخشد و برای کارها برنامه می ریزد و با مدیریت اش باعث جلوگیری از هر کی هرکی و هر چی هرچی و بی نظمی و در هم ریختگی کارها می شود؟

آیا می دانید که هر بیمارستانی یک رییس و مدیر دارد که می تواند اصلا پزشک نباشد ولی در مدیریت تبحر و تخصص داشته باشد و حتی عالیمقام ترین جراحان هم تحت مدیریت او باید کار کنند؟

آیا در جامعه جایی را سراغ دارید که همه رهبر باشند؟ من رهبر باشم، تو رهبر باشی، همه رهبر باشند؟

خب. در سوریه تحولاتی اتفاق افتاده که خوب یا بد، قرعه ی رهبر شدن به محمد جولانی افتاده و الان دنیا چشم به شخص او دوخته و او فعلا سعی می کند با استفاده از نیروی دولتی دشمن اش اسد، مانع از به هم ریختن کارها بشود.