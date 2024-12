فرید وحید، پژوهشگر و مدیر دیده‌بان شمال و خاورمیانه و بنیاد تحقیقاتی ژان ژورس در پاریس در گفتگو با روزنامۀ فیگارو مصوبۀ جدید مجلس شورای اسلامی ایران را تحت عنوان قانون "حجاب و عفاف" از نشانه‌های جان کندن رژیم اسلامی ایران دانسته که به گفتۀ او هر گونه حقانیت خود را از دست داده و از سر سرخوردگی و ناامیدی و برای کنترل کامل قدرت به تصویب قانون جدید "حجاب و عفاف" روی آورده است

ناصر اعتمادی - رادیو بین المللی فرانسه

قرار است این قانون جمعه بیست و سوم آذرماه از سوی مسعود پزشکیان ابلاغ شود. با این قانون زنان مخالف حجاب اجباری با خطر اعدام، شکنجه، زندان‌های طویل‌المدت، و جرایم سنگین نقدی روبرو خواهند شد.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، فردا جمعه بیست و سوم آذرماه مصوبۀ جدید مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان قانون "حجاب و عفاف" ابلاغ خواهد کرد. به گفتۀ پژوهشگر فرانسوی ایرانی‌تبار رژیم ایران امیدوار است که با مصوبۀ جدید مردم این کشور را به جان هم بیندازد و فرهنگ لو دادن را در این کشور ترویج کند. فرید وحید از مصوبۀ مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونی انفجاری یاد کرده، زیرا بیش از پیش زنان بسیاری در ملاء عام حجاب بر سر نمی‌گذارند.

به گفتۀ پژوهشگر فرانسوی ایرانی‌تبار مصوبۀ مجلس ایران یک شیوۀ زندگی را نشانه گرفته است، زیرا برغم چهار دهه تبلیغات اسلامی در مدارس و دانشگاه‌ها، جوانان خود را از بند مقرّرات اسلامگرایی رها می‌کنند.

در بسیاری از شهرهای کشور زنان تنها یا آزادانه با شریک عشقی خود زندگی می‌کنند. بسیاری از آنان مدیران شرکت‌ها هستند و این‌ها برای بنیادگرایان در قدرت در ایران قابل تحمل نیست.

فرید وحید در جای دیگری از مصاحبه‌اش با فیگارو گفته است که دو سال پس از خیزش "زن، زندگی، آزادی" گسست عمیقی میان مردم و رژیم اسلامی ایران روی داده است و می‌توانیم بگوییم که از یک سال پیش رژیم ایران در حال جان کندن است و قانون جدید "حجاب و عفاف" یکی از نشانه‌های آن به شمار می‌رود.