- «ما با جامعه ایرانی دشمنی نداریم و قصد ورود به درگیری با اسرائیل را نیز نداریم.»

- فرمانده کل مدیریت عملیات نظامی سوریه همچنین از مذاکرات گروه خود با برخی سفارت‌های غربی خبر داد و اعلام کرد که در حال گفتگو با بریتانیا برای بازگشایی نمایندگی دیپلماتیک این کشور در دمشق هستند

ایندیپندنت فارسی - احمد الشرع، (ابومحمد جولانی) فرمانده کل مدیریت عملیات نظامی سوریه، روز شنبه ۲۴ آذر، در نخستین گفتگو رسمی با تلویزیون سوریه پس از سقوط بشار اسد، به بررسی وضعیت جاری کشور پس از سرنگونی رژیم سابق پرداخت و بر لزوم بازسازی سوریه با رویکردی مدرن تاکید کرد. او گفت: «رژیم سابق، سوریه را به مزرعه‌ای برای منافع شخصی تبدیل کرده بود و ما اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که باید کشور را بر اساس قانون و نهادهای مدنی بازسازی کنیم.» الشرع همچنین تاکید کرد که این تحول نیازمند فاصله گرفتن از ذهنیت انقلابی و تمرکز بر ساختاردهی به کشوری بر پایه حکمرانی و عدالت است.

او با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی رژیم پیشین، اظهار داشت که چاپ پول بدون پشتوانه مالی از سوی بانک مرکزی، بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم را تشدید کرده است. الشرع همچنین متعهد شد که مدیریت جدید تولید کپتاگون در سوریه را که به یکی از معضلات دوران رژیم پیشین تبدیل شده بود، به طور کامل متوقف کند. الشرع به وضعیت پیچیده روابط بین‌المللی سوریه اشاره کرد و گفت: «ما تلاش کرده‌ایم با روسیه روابطی متعادل برقرار کنیم که به منافع مشترک هر دو طرف خدمت کند.

همچنین توانسته‌ایم نفوذ ایران در سوریه را پایان دهیم، اگرچه با مردم ایران دشمنی نداریم و مشکل ما تنها با سیاست‌هایی بود که به کشورمان آسیب رساند.» او در بخش دیگری از سخنانش حملات اخیر اسرائیل را محکوم کرد و گفت: «حملات اسرائیل به خاک سوریه غیرقابل توجیه است و جامعه جهانی باید برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها وارد عمل شود.» الشرع بر ضرورت حل‌وفصل اختلافات منطقه‌ای از طریق دیپلماسی تاکید کرد و افزود: «سوریه به ثبات و بازسازی نیاز دارد، نه ورود به درگیری‌های تازه.»

فرمانده کل عملیات نظامی با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساخت‌های پایدار گفت: «هدف ما بازسازی سوریه بر پایه اصول مدرن است که حقوق همه شهروندان را تضمین کند و زمینه‌ساز آینده‌ای باثبات‌تر باشد.» وی در پایان از تمام نیروهای داخلی و بین‌المللی خواست تا با همکاری یکدیگر برای بازسازی سوریه و جبران خسارات وارده ناشی از سال‌ها جنگ، تلاش کنند. الشرع وعده داد که در آینده نزدیک اسناد و مدارک مرتبط با فساد گسترده رژیم سابق منتشر خواهد شد تا افکار عمومی در جریان میزان تخلفات و غارت منابع کشور قرار گیرند. وی گفت: «اولویت ما در حال حاضر تامین نیازهای اولیه مردم و حرکت به سوی آینده‌ای عادلانه و روشن است.»