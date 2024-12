سناریویی که ساداتیان به عنوان تحلیلگر در مورد سرنگونی بشار اسد بیان کرد، با آنچه علی خامنه‌ای در سخنرانی خود در مورد در مورد وضعیت سوریه گفت متفاوت است. او ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳ در یک سخنرانی گفت که آماده بودیم کمک کنیم اما «اسرائیل و آمریکا آسمان‌ها و زمین را بسته بودند و امکان [رفتن] وجود نداشت» در صورتیکه ساداتیان و بسیاری دیگر معتقدند که سرنگونی اسد بخشی از توافق پوتین با دولت‌های غربی است.

ساداتیان توصیه کرده منافع نظام با توافق اتمی و همچنین کاهش اختلاف با غرب تأمین می‌شود در غیر اینصورت جمهور اسلامی می‌تواند «به بهانه‌های مختلف مورد تحریک قرار گیرد.»

در ایران شماری از تحلیلگران حتا بعضی خودی‌ها بارها به در مورد پشتیبانی جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ علیه اوکراین هشدار دادند و گفتند که روس‌ها، جمهوری اسلامی را به «باتلاق جنگ» می‌کشد اما در نهایت بر سر منافع خودشان معامله خواهند کرد.

در همین ارتباط حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بارها در مصاحبه‌ها خود یا مقالات خود هشدار داد، «خیانت بزرگ‌تر روس‌ها را زمانی خواهیم دید که دیکتاتور [پوتین] مجبور به تنش زدایی با ناتو شود.»

پس از سقوط اسد، بنیامین نتانیاهو گفت که اسرائیل به دنبال «خاورمیانه جدید» است.