سعید حجاریان می‌گوید: ساخت قدرت معتقد است همه‌چیز به‌شمول دگرخواهی باید در ظرف ایدئولوژی مطلوب‌اش حل شود و از سوی دیگر، مردم معتقد هستند ما دگرخواه هستیم اما آن‌گونه که خودمان تشخیص می‌دهیم

تئوریسن جریان اصلاحات، به عنوان مثال می‌گوید: در نوع دفاع از فلسطین این نزاع را مشاهده می‌کنیم. موضوع واحد است، اما ایده‌ها و نوع حمایت گاهی تا مرز تضاد می‌رود

متن گفت‌وگوی دکتر حجاریان با انصاف نیوز درباره‌ی نوع‌دوستی و دگرخواهی در جامعه‌ی ایران در پی می‌آید.

آقای حجاریان! در این پرسش و پاسخ می‌خواهیم به مسئله نوع‌دوستی و دگرخواهی بپردازیم. در واقع بحث بر سر این است که با گذشت چند دهه از انقلاب ۵۷، آیا می‌توانیم شاخص‌ یا شاخص‌هایی به‌دست دهیم تا براساس آن‌ها بدانیم وضعیت جامعه ایران از منظر نوع‌دوستی چه سیری را پشت سر گذاشته است.

به این پرسش می‌توان از سه زاویه پاسخ داد و هر سه زاویه هم به‌نظر من مهم هستند. زاویه اول از جنس آمار و ارقام است؛ یعنی می‌توانیم به پیمایش‌ها و سنجه‌های کمّی مراجعه کنیم و دریافت‌مان را از نوع‌دوستی و دگرخواهی به‌دست بدهیم. زاویه دوم از جنس تئوریک است و به مباحث کسانی برمی‌گردد که حول موضوع دگرخواهی کار کرده‌اند. مثلاً، تامس نیگل کتابی دارد که تحت عنوان «امکان دیگرگزینی» ترجمه شده و در آن حول این موضوع بحث کرده است. می‌توان از این تئوری‌ها هم کمک گرفت و آن‌ها را در سطوحی به‌کار بست. زاویه سومی هم هست که شاید تصویر بهتری به ما بدهد؛ البته که در تضاد با دو زاویه دیگر نیست. این زاویه از جنس روایت است؛ روایتی که شاید برای مردم ملموس‌تر باشد. من از این زاویه سوم بحث را ادامه می‌دهم.

چند سال پیش صداوسیما گفت‌و‌گویی با ابراهیم حاتمی‌کیا، کارگردان سینما انجام داد که فایل آن در فضای مجازی در دسترس است. او روایت می‌کند از شکست رزمندگان ایران در عملیات بدر، که مربوط می‌شود به سال ۱۳۶۳. حاتمی‌کیا می‌گوید: حال رزمنده‌ها بد بود. بخش عمده لشکرِ [شکست‌خورده] با لباس‌های نظامیِ خاکی، بدون سازوبرگ، به فرودگاه وحدتی دزفول منتقل می‌شوند، تا به تهران بازگردند. پس از ساعت‌ها معطلی و حوصله‌سررفتگی [=استیصال] یک هواپیمای مسافری می‌رسد؛ بدون صندلی! رزمنده‌ها را به‌زور داخل هواپیما جا می‌دهند، تا جایی‌که همگی مجبور به ایستادن می‌شوند؛ صورت به صورت، نفس در نفس. آنجا کمی هم جر و بحث می‌شود سر پنجره هواپیما و دیدن نمای بیرون. خلاصه، هواپیما در تهرانِ تاریک فرود می‌آید... مدتی بعد یک ستون طولانی از رزمندگان لشکر، پای پیاده، از فرودگاه به‌سمت میدان آزادی حرکت می‌کند. لشکر دور میدان آزادی را می‌گیرد و نفرات به مقصدهای مختلف جلوی مسافرکش‌[ها] دست تکان می‌دهند... کسی ترمز نمی‌زند! حاتمی‌کیا در جیب‌اش پول داشته و بالاخره سوار یک تاکسی می‌شود، در حالی‌که با تأکید چندباره راننده مواجه است مبنی بر این‌که ۵۰ تومن می‌شه‌ها! زمانی‌که او خطاب به راننده می‌گوید این‌ها از جبهه آمده‌اند، پاسخ می‌شنود: من هم زن و بچه دارم، باید کارم را بکنم.

این روایت را بگذارید کنار روایت دومی که مدتی پیش، از صداوسیما پخش شد. یعنی ۴۰ سال بعد از روایت حاتمی‌کیا. صداوسیما طی گزارش‌هایی سراغ افرادی رفته بود که هر یک به سهم خود به جبهه مقاومت و مردم لبنان کمک کرده‌اند. مقدار کمک‌ها به‌طرز معناداری زیاد و حتی، غیرقابل باور بود. مثلاً، مردی اظهار می‌‌کرد یک قطعه زمین میلیاردی را فروخته و به مقاومت کمک کرده است. یا، مردی دیگر گفت حلقه ازدواج همسرش را با رضایت وی برای این هدف فروخته است. به همین منوال افرادی دیگر و اقلام دیگر و برخی کارهای تبلیغاتی که حتماً در ذهن همه ماندگار شده و ایجاد سؤال کرده است.

پرسشی که از مقایسه این دو روایت بدست می‌آید این است که کدام یک از آن‌ها جامعه ایران را دقیق‌تر تصویر می‌کنند. به بیان دیگر، ما با جامعه‌ای گسیخته مواجه‌ایم که در وضعیت بی‌آیندگی‌، «دگرخواهی»‌اش را فراموش، یا دست‌کم معلق کرده یا این‌که با جامعه‌ای همبسته مواجه‌ایم که زیر ضرب تبلیغات و‌ فشارهای اقتصادی همچنان نوع‌دوستی‌اش را حفظ کرده و به سنت حمایت‌گری‌اش وفادار است؟

نمی‌شود یک حکم کلی صادر کرد چرا که دست‌کم من قائل به ابطال‌پذیری احکام و گزاره‌های کلی هستم. با این وجود اما به گمان‌ام هر چه از انقلاب اسلامی به این سو، پیش آمده‌ایم دگرخواهی جامعه ما رو به زوال رفته است. یعنی، اگر جامعه در لحظه انقلاب و در میانه جنگ، به‌واسطه اشتیاق‌های زودگذر، اثر نمایشی، رفتارهای انبوهه‌ای و جز این‌ها از خود همبستگی نشان می‌داد و حاضر بود نوع‌دوستی‌اش را به‌ هر نحوی نشان دهد، ظرف مدتی کمتر از ۱۰ سال، یعنی زمانی‌که حاتمی‌کیا نقل می‌کند، دچار تغییر اساسی شده است. به عبارتی سرمایه‌های مادی و معنوی چنان تا مرز فروپاشی رفتند که نان‌آور خانه دیگر حاضر نبود مانند چند سال گذشته‌اش، نان خود را با دیگری قسمت کند ولو آن دیگری رزمنده بازگشته از جنگ باشد. گویی، آن راننده، به‌مثابه هوادار بازنده یک مسابقه فوتبال، ذوق و شوقی برای ماندن و ادامه دادن ندارد، راهی خانه‌اش می‌شود و دیگر رفتار جمعی از خود بروز نمی‌دهد؛ چیزی شبیه آنچه به «هراس جمعی» (panic) موسوم است.