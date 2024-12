رحیم قمیشی



۱۸ استان کشور از جمله پایتخت و تمام وزارتخانه‌ها و بانک‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شده‌اند، می‌گویند علتش برودت هواست!



لطفاً بفرمایید از چند درجه به پایین اسمش می‌شود "برودت" تا مردم تکلیف‌شان را در طول سال و برای روزهای آینده بدانند.



چرا گفتن یک کلمه راست برای شما آنهمه سخت است.



بگویید به علت نداشتن گاز، نداشتن برق، در سرزمین انباشته از منابع انرژی!



در پنج روز گذشته، کشور فقط یک روز کاری داشته. اشتباه نکنید تعطیلات عید نوروز نشده! حتی زمستان هم هنوز نرسیده. اما حاکمان کشور در برابر یک موج سرما خود را باخته‌اند.



اخبار از سوریه و عراق و فلسطین برایمان می‌گوید، از ناکارآمدی اروپا و امریکا. چرا دروغ می‌گویید؟

هیچ نگویید.

یاد بگیرید صداقت یک ارزش بزرگ است، که شما آن را ندارید.



شما توان اداره یک روستا را ندارید.



شما جمع و تفریق، و ضرب و تقسیم بلد نیستید.



شما جغرافیای ایران را بلد نیستید.



شما نه سواد اداره دارید، نه توان مدیریت.



اگر جرأت راست گفتن ندارید، تنها دروغ نگویید! مردم دروغ را به‌آسانی تشخیص می‌دهند.



کاش در طول ۴۶ سال یک چیز را می‌آموختید؛

دروغ منشأ همه بدی‌هاست.



مردم با دروغ، فریب نمی‌خورند.



اگر دروغ را از شما بگیرند،

شما می‌شوید هیچ!