تقابل اردوغان و خامنه ایی بر سر تحولات سوریه

ایران اینترنشنال - جمهوری اسلامی و ترکیه پس از سقوط دولت بشار اسد وارد تقابلی شده‌اند که نشانه‌های آن را در سخنان برخی مقامات و رسانه‌های حامی حکومت در ایران می‌توان دید. روزنامه کیهان دوشنبه ۲۶ آذر، رجب طیب اردوغان را «فرصت‌طلبی» خواند که وارد یک «قمار خطرناک» در سوریه شده است.

کیهان که تحت مدیریت حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، یادداشتی با عنوان «این همسایه دیگر قابل اعتماد نیست» منتشر کرد و نوشت که از زمان شکل‌گیری اعتراضات و جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۲ میلادی، ترکیه به رهبری اردوغان، «صحنه‌گردان بحران» در این کشور بوده است.

این یادداشت هدف اردوغان را «احیای خلافت عثمانی» خواند و افزود: «اردوغان فراموش کرده که اگر قرار باشد مبنای تقسیم‌بندی امروز جغرافیای منطقه‌، حاکمیت دولت‌ها در قرن گذشته باشد، بسیاری از مناطق موجود دستخوش تغییرات خواهد شد و مدعیان زیادی هستند که دولت امروز ترکیه و شخص اردوغان در میان آن‌ها محلی از اعراب نخواهد داشت.»

گرچه مقام‌های ترکیه به‌طور رسمی دخالت در سقوط حکومت اسد را تکذیب کرده‌اند اما منافع پرشمار سیاسی و اقتصادی آنکارا، نشان از اثرگذاری دولت اردوغان در رخدادهای اخیر سوریه دارد.

کیهان با اشاره به «غرور کاذب اردوغان» از پیروزی‌اش در سقوط دولت اسد، نوشت: «ترکیه باید بداند هنوز در آغاز راه است و پیامدهای بلندمدت قماری که شروع کرده و امروز دامن سوریه را گرفته‌، چه بسا در آینده نه چندان دور‌، برای رژیم او همچون رژیم بشار اسد بنیان‌برافکن باشد.»

یک‌شنبه ۲۵ آذر، خبرگزاری رویترز از قول دو مقام ایرانی نوشت که در روزهای پایانی حکومت بشار اسد، او به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شکایت کرده است که ترکیه فعالانه از حمله شورشیان برای سرنگونی او حمایت می‌کند.

بر اساس این گزارش، عباس عراقچی به اسد اطمینان داده است که موضوع را با آنکارا در میان می‌گذارد.

یک‌شنبه ۱۸ آذر و ۱۱ روز پس از آغاز حملات گروه‌های مسلح مخالف، سرانجام دولت بشار اسد سقوط کرد و مخالفان از تسلط بر دمشق، پایتخت سوریه خبر دادند.