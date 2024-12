محافظه‌کاری که اصلاح‌طلب شد

علی‌اکبر ناطق نوری در انتخابات ۷۶ به‌عنوان کاندیدای محافظه کار و رقیب سید محمد خاتمی وارد عرصه شده بود.

او از جمله سیاستمداران محافظه‌کاری است که از قطار قدرت پیاده شد و کمتر در جمع سیاسون محافظه‌کار حضور یافت. سیر و سرعت تحولات طی دو دهه اخیر به‌ویژه پس از انتخابات سال ۸۸ به گونه ای بود که شخصیت سیاسی مانند ناطق نوری اکنون در سپهر سیاسی ایران به عنوان چهره‌ای نزدیک به اصلاح طلبان یا دست‌کم با تفکرات کمتر رادیکال شناخته می شود.

احتمال گفت‌وگو بر سر مساله جانشینی رهبری در ایران

گمانه زنی در مورد چرایی دیدار این دو چهره سیاسی در شرایطی که وضعیت کشور در آستانه یک بحران عمیق قرار دارد رنگ تازه‌ای به خود گرفته است. این دو چهره سیاسی هر یک در دوره‌ای، مسئولیتی را در نظام جمهوری اسلامی بر عهده داشتند و به تبع در روزهای خطیر سیاسی از این دست ملاقات‌هایی با یکدیگر داشتند.

موضوع جانشینی رهبر جمهوری اسلامی و همچنین بررسی چرایی کارنامه اسف‌بار سپاه پاسداران در منطقه، به‌ویژه پس از سقوط بشار اسد و مشخص شدن نقش ایران در حفظ رژیم سوریه در این سال‌ها، از جمله مواردی است که احتمالا درچنین دیدارهایی محل بحث و تبادل نظر خواهد بود.