حسن روحانی گفت که اسرائیل پس از هفتم اکتبر استراتژی‌هایی از جمله وارد کردن ایران به جنگ داشت و «تقریبا دارد آن را عملی می‌کند.» او درباره ترامپ افزود: «برخلاف اینکه به ظاهر به نظر می‌رسد که ناگهان و یک‌باره تصمیم می‌گیرد، اما در واقع با تیمش حساب‌شده کار می‌کنند.»

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی حسن روحانی در جلسه دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با خطرناک خواندن شرایط منطقه، گفت: نتانیاهو در اوایل جنگ غزه در یک مصاحبه گفت نظم منطقه کاملاً تغییر خواهد کرد. اسرائیلی‌ها قصد داشتند ایران را هم وارد جنگ کنند. در کشور برای واکنش نسبت به اسرائیل حرف‌ها و جلساتی بود که می‌توانست خطرناک باشد، اگر هدایت مقام معظم رهبری نبود، جنگ دامن ما را هم فرا می‌گرفت.

رئیس دولت تدبیر و امید با اشاره به وقایع اخیر سوریه، گفت: آنچه در سوریه رخ داد، ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی شده بود و برنامه دو یا سه هفته نبود. واقعیت آن است که در جنگ سوریه علیه داعش و تروریست‌ها، عملیات ناقص تمام شد. روزی که جنگ متوقف شد، عده‌ای از تروریست‌ها فرار کرده بودند و از سوریه خارج شده بودند و عده زیادی هم در منطقه ادلب جمع شدند. همان موقع این بحث مطرح بود که باید در ادلب علیه داعش و سایر تروریست‌ها عملیات انجام شود، ولی ترکیه خیلی مصر بود که به ادلب نباید حمله شود و در نهایت روس‌ها را هم به نحوی راضی کردند.

وی گفت: وقتی روس‌ها عقب‌نشینی کردند، دولت بشار اسد هم از عملیات ادلب عقب‌نشینی کرد. ترک‌ها به طور مداوم به گروه‌های باقی‌مانده از داعش، جبهةالنصرة و تحریرالشام از لحاظ آموزش، تجهیزات و اطلاعات کمک می‌کردند. شرایط روسیه هم در سال‌های اخیر کاملاً فرق کرده است و گرفتار جنگ اوکراین شدند. مستشاران نظامی ایران هم قرار نبود برای همیشه در سوریه بمانند. شرایط منطقه هم ملتهب شد و فرصت مناسبی برای ترکیه و اسرائیل و آمریکا فراهم آمد.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

روحانی افزود: در وقایع اخیر، روس‌ها نسبت به سوریه یا غافل شدند یا به دلیل شرایط جنگ اوکراین، سوریه را رها کردند. ترکیه، آمریکا، اسرائیل و قطر از این موقعیت استفاده کردند، برخی کشورهای عربی دیگر هم کنار آن‌ها قرار گرفتند و وضع جدید در سوریه پیش آمد. امروز بخشی از سوریه در کنترل آمریکایی‌هاست، بخشی از سوریه در کنترل کردهاست، بخشی دست ترکیه است، اسرائیلی‌ها هم منطقه قنیطره را اشغال کرده‌اند و بخش غربی و مرکزی هم در اختیار مسلحین است که دمشق را هم در اختیار دارند.

به گفته روحانی، در حال حاضر اسرائیل در وهله اول و ترکیه در درجه دوم حداکثر استفاده را از وضعیت فعلی سوریه می‌کنند. در هفته‌های اخیر تمام توان نظامی سوریه توسط اسرائیل منهدم شده است و متأسفانه مسلحین و ترکیه عکس‌العمل مناسبی در برابر اسرائیل نداشتند. برای بازسازی ارتش و نیروهای مسلح سوریه نیاز به سال‌ها زمان است.

وی تاکید کرد: اینکه آینده سوریه چه خواهد شد، بسیار پیچیده و مبهم است، چون تحریرالشام و القاعده و داعش ماهیت یکسانی دارند. این چهره دموکراتیک‌ فعلی تحریرالشام موقتی است و سوریه روزهای سختی را در پیش خواهد داشت. لبخند ترکیه هم بلندمدت نخواهد بود. اما خطر بزرگتر آنکه سوریه بار دیگر محل حضور داعش و القاعده شود و شاید فردا لبنان را هم تهدید کنند و بعد عراق را. آرزوی تروریست‌ها بازگشت به شرایط سال ۹۳ است.