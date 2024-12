معامله پنهانی و فریبنده تاج و اینفانتینو درباره حضور نمایشی زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها

امیرحسین میراسماعیلی - ایندیپندنت فارسی

جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، حضور زنان فوتبالدوست ایرانی را در ورزشگاه نقش‌ جهان اصفهان برای تماشای مسابقه تیم‌های سپاهان و پرسپولیس ستود و این اتفاق را ماحصل تلاش‌های فیفا و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران تعبیر کرد.

این در حالی است که ممنوعیت ورود مردان به ورزشگاه نقش‌ جهان و پر شدن سکوها از زنان هوادار فوتبال در این دیدار، به حملات گروهی و بی‌سابقه مردان هوادار تیم سپاهان به زنان پرسپولیسی در مسابقه فصل گذشته این دو تیم در ورزشگاه آزادی مربوط است. در مسابقه هفته گذشته سپاهان و پرسپولیس هم ویدیوهایی از حملات فیزیکی گروهی از مردان به تماشاگران زن در محوطه بیرونی ورزشگاه نقش‌ جهان منتشر شد.

اینفانتینو در حالی از عملکرد فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی تقدیر می‌کند که در برخی استان‌های ایران از جمله اصفهان، خوزستان، قم و خراسان رضوی، برخلاف تمامی کشورهای عضو فیفا، همچنان از ورود زنان به همراه مردان، به ورزشگاه‌های فوتبال و تماشای مسابقات مردان ممانعت می‌شود و اتفاق هفته گذشته و ورود زنان به ورزشگاه نقش‌ جهان اصفهان نیز موردی ویژه بود که تنها به دلیل ممنوعیت ورود مردان عملی شد.

با وجود تمام این موارد و در حالی که در دیگر استان‌های ایران هم جایگاهی حداقلی‌ــ به اندازه ۱۰ درصد ظرفیت ورزشگاه‌ها‌‌ــ به زنان اختصاص می‌یابد، جیانی اینفانتینو تصمیم گرفت حواشی مسابقه سپاهان و پرسپولیس را برای خود و مهدی تاج به دستاوردی بزرگ تبدیل کند.

اینفانتینو در اینستاگرام افزود که مذاکراتش با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نتیجه‌‌بخش بوده و در آینده‌ای نزدیک قرار است بار دیگر به ایران سفر کند؛ سفری که به نظر می‌رسد با توجه به انتخابات اسفندماه فدراسیون فوتبال ایران و همچنین انتخابات پیش روی مجمع فیفا، می‌تواند یک معامله‌ای دوسر برد برای او و مهدی تاج محسوب شود.

رئیس فیفا برای ادامه حضور روی صندلی مدیریت این نهاد مهم ورزشی در جهان، به آرای مثبت تمامی فدراسیون‌های زیرمجموعه، به‌خصوص ایران‌ــ که یکی از قدرت‌های فوتبال آسیا محسوب می‌شودــ نیاز دارد. از طرفی مهدی تاج نیز به دلیل داشتن پرونده‌های مالی متعدد و باز، برای جلوگیری از ردصلاحیت از سوی نهادهای قضایی، به حمایت فیفا نیاز مبرم دارد.

خبرگزاری تابناک روز جمعه در گزارشی، با اشاره به پرونده هزینه‌های نجومی مهدی تاج در فدراسیون فوتبال که ۱۱۹ میلیارد تومان فراتر از بودجه تعیین‌شده است، نوشت: «مهدی تاج هر بار در مواجهه با اتفاق‌های عجیب پیرامونش در حال جابه‌جا کردن بار معنایی واژه‌ها است. او یک روز درباره داشتن پرونده‌های قضایی باز می‌گوید که در این مدت سه پرونده دارم که در طول مدیریتی قابل‌قبول است. یک روز هم وقتی دست خود و همراهانش در انحراف بودجه رو می‌شود، سعی در تغییر بار معنایی واژه انحراف دارد و انحراف را مثبت تلقی می‌کند. یعنی طبیعی است رئیسی که به داشتن پرونده قضایی افتخار می‌کند و داشتن سه پرونده را قابل قبول می‌داند، داشتن انحراف در بودجه را هم مثبت تلقی کند و احتمالا انتظار تشویق و تمجید هم داشته باشد؟»