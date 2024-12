رادیو فردا - بیش از ۱۲ دانشگاه آمریکا از جمله هاروارد، براون، ام‌آی‌تی و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به دانشجویان خود توصیه کرده‌اند پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ در تاریخ یکم بهمن به خاک آمریکا بازگردند.

این هشدارها به دلیل افزایش نگرانی‌ها از احتمال بازگشت محدودیت‌های سفر از سوی رئیس‌جمهور منتخب آمریکا صادر شده است.



خبرگزاری اسوشیتدپرس در گزارشی در این زمینه نوشت این مسئله بیشتر متوجه دانشجویانی است که با ویزای تحصیلی در آمریکا اقامت دارند و دانشگاه‌ها نگران هستند که تصمیم‌های احتمالی رئیس‌جمهور منتخب آمریکا وضعیت اقامت آن‌ها را با خطر مواجه کند.

ترامپ در ابتدای سال ۲۰۱۷ با صدور یک فرمان اجرایی سفر شهروندان هفت کشور با اکثریت مسلمان شامل ایران، عراق، سوریه، سودان، لیبی، سومالی و یمن را به آمریکا ممنوع کرد؛ این محدودیت شامل دانشجویان، استادان و دیگر مسافران می‌شد و بسیاری از این افراد در هنگام ورود به خاک آمریکا با مشکلات زیادی از جمله ممنوعیت ورود روبرو می‌شدند.

این فهرست در ادامهٔ دوران ریاست‌جمهوری ترامپ گسترش یافت و در نهایت ۱۵ کشور تحت تأثیر این فرمان قرار گرفتند.

بنا بر آمار وزارت خارجهٔ آمریکا، بیش از ۴۰ هزار نفر به دلیل این محدودیت‌ها از دریافت ویزا محروم شدند؛ این فرمان‌ها در سال ۲۰۲۱ توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور کنونی، لغو شد.

وضعیت فعلی دانشجویان چگونه است؟

طبق آمار پروژهٔ «درهای باز» که بخشی از بودجهٔ آن توسط وزارت خارجه آمریکا تأمین می‌شود، در سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ بیش از ۱.۱ میلیون دانشجوی بین‌المللی در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل کرده‌اند.

دانشجویان چینی و هندی بیش از نیمی از این تعداد را تشکیل می‌دهند و حدود ۴۳ هزار نفر از کشورهایی می‌آیند که در دوران ترامپ مشمول محدودیت‌های سفر بودند.