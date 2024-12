زن و مرد خانواده به‌لحاظ حقوقی در ایران برابرند

ایران وایر - «علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی ایران، ۲۷ آذر ۱۴۰۳ در دیدار با جمعی از زنان و دختران ادعا کرد: «حقوق زن و مرد در خانواده یکسان است.» آیا قوانین جمهوری اسلامی ایران یکسانی مورد ادعای رهبری را تایید می‌کند؟ «ایران‌وایر» در این گزارش به این پرسش پاسخ می‌دهد.

خامنه‌ای در این سخنرانی خود در جمع گروهی از زنان و دختران گفته است: «اگر از لحاظ حقوقی به خانواده نگاه کنیم، دو فردی که از لحاظ حقوقی یکسان هستند دارند با هم زندگی می‌کنند، یکدیگر را تکمیل می‌کنند. البته زن از لحاظ عاطفی، یک خصوصیاتی دارد؛ پیغمبر در مورد زنان فرمود: اَلمَراَةَ رَیحانَةٌ وَ لَیسَت بِقَهرَمانَة؛(۱۲) در داخل خانه، به زن مثل گل باید نگاه کرد. از گل باید مراقبت کرد، از طراوت او، از بوی خوش او فضا را باید معطر کرد و استفاده کرد؛ این از لحاظ عاطفی است [اما] از لحاظ حقوق یکسانند.»

حقوق زن و مرد در خانواده

مهم‌ترین اصلی که ادعای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر یکسان بودن حقوق زن و مرد در خانواده را با تردید جدی مواجه می‌سازد بحث «ریاست مرد بر خانواده» است. بررسی مواد قانون مدنی نشان می‌دهد که مدونین این قانون، ریاست در خانواده را به مرد واگذار کرده و در دو ماده مجزا، به‌طور صریح روشن ساخته‌اند که مرد هم بر زن و هم بر فرزندان ریاست و ولایت دارد. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی تصریح دارد: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» و در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی نیز تصریح دارد که «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود است و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی‌که عدم رشد یا‌ جنون او متصل به صغر باشد.» و متعاقب این ماده،‌ ماده ۱۱۸۱ آمده که می‌گوید: «هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.»

به تبع این سه ماده قانونی، حقوق متعددی از زنان نقض و او را به جنس درجه دوم در خانواده تبدیل کرده که به پاره‌ای از آن‌ها اشاره می‌شود:

۱- حق طلاق

حق طلاق در جمهوری اسلامی ایران به‌طور مطلق به مرد واگذار شده و زنان تنها در شرایط عسر و حرج می‌توانند از حق طلاق برخوردار باشند. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تصریح دارد که مرد هر موقع بخواهد می‌تواند زن را طلاق دهد ولی زن تنها با شرایط مواد ۱۱۱۹( شروط ضمن عقد باشد مثلا شرط شود هر‌گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که‌ زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود)، ۱۲۹ (استنکاف شوهر از دادن نفقه) و ۱۱۳۰ قانون مدنی (دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد‌)، می‌تواند تقاضای طلاق کند و ادعای او باید در دادگاه ثابت شود.

۲- حق حضانت فرزندان

مستند به مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی، پدر و جد پدری بر مادر در حق حضانت فرزندان اولویت دارند. یعنی ولایت از آن پدر و جد پدری است و مادر در نبود آن‌ها، یا فقدان صلاحیت آن‌ها، می‌تواند حضانت فرزندان را داشته باشد.

۳- نام خانوادگی فرزند

مستند به تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال، «نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود.»

۴- اذن صدور گذرنامه و خروج از کشور

مستند به ماده ۱۸ قانون گذرنامه، اجازه صدور شناسنامه کودکان زیر ۱۸ سال با ولی و قیم قانونی کودک و اجازه خروج از کشور برای زنان متاهل،‌ اذن شوهر است. ماده ۱۸ قانون گذرنامه تصریح دارد: برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود: