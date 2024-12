مسئلۀ حجاب اجباری در ایران، اگرچه قدمتی به عمر جمهوری اسلامی دارد ولی پس از کشته شدن مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱، خطیرترین مشکل داخلی حکومت ایران شد

ایران وایر - تلاش اصولگرایان برای تحمیل حجاب بر زنان ایرانی، نهایتا به صورت «قانون عفاف و حجاب» سر بر آورد ولی این قانون پس از اعتراضات گوناگون و مخالفت ضمنی مسعود پزشکیان با اجرای آن، گفته می‌شود که با دستور شورای عالی امنیت ملی معلق شد.

متن زیر گفت‌وگوی یورونیوز است با تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، دربارۀ مسئلۀ حجاب در ایران. به تبع این موضوع محوری، موقعیت روحانیت و وضعیت دینداری در ایران امروز نیز جزو موضوعات مطرح شده در این مصاحبه‌اند. آقای آزاد ارمکی در مجموع معتقد است حکومت ایران از سر ضعف و طبقۀ متوسط از سر خشونت‌گریزی، راهی را طی می‌کنند که نتیجۀ آن استحالۀ جمهوری اسلامی است؛ استحاله‌ای که محصول یک «انقلاب اجتماعیِ آرام» است. وی البته وقوع این تحول را منوط به سرنگون نشدن حکومت ایران در جنگ می‌داند؛ جنگی که از نظر این جامعه‌شناس ایرانی، قریب‌الوقوع و حتی آغازشده است.

آقای دکتر آزاد ارمکی، بگذارید با این سوال شروع کنم: به نظرتان جمهوری اسلامی، با توجه به فضای جامعۀ ایران، بی‌حجابی را می‌پذیرد یا نه؟

آزاد ارمکی: به نظرم جمهوری اسلامی چاره‌ای جز پذیرش بی‌حجابی ندارد و در عمل هم دارد این طور می‌شود. کسانی که اراده کرده‌اند به بی‌حجابی، الان بدون حجاب در سطح جامعه حضوردارند. عده‌ای هم حجاب متوسطی دارند و یک عده هم کاملا باحجاب‌اند. در قدیم هم این طور بود. جمهوری اسلامی هم الان به این رنگانگی دارد تن می‌دهد. البته نیروهای تندرو، که نظام را تحریک می‌کند به مقابله با بی‌حجابی، و ضمنا خودش هم در خیابان به شکل آتش‌به‌اختیار عمل می‌کند، چونکه در آستانۀ جنگ قرار داریم، فعلا از مبارزه با بی‌حجابی دست برداشته؛ چون اگر چنین کاری کند، جامعۀ عصبانی از وضعیت اقتصادی، با او برخورد می‌کند و در این صورت، این نیروی تندرو بازنده می‌شود. به همین دلیل افراطیون فعلا سکوت کرده‌اند.

آقای خامنه‌ای در دوران پس از جنبش مهسا، یکبار گفت عده‌ای می‌خواهند جامعه را برگردانند به عصر پهلوی. ظاهرا از نظر ایشان، این همه بی‌قانونی و فساد و استبداد، مصداق بازتولید عصر پهلوی نیست و صرفا کشف حجاب چنین اثری دارد. به نظرتان این نگرش از کجا نشأت می‌گیرد؟

آزاد ارمکی: آنچه که به عنوان اسلام در جامعۀ ایران مطرح می‌ود، اسلام تهی‌شده از عدالت و دموکراسی است. چنین اسلامی، نمایندگان رادیکال هم دارد. در وقع قشر اسلام موضوعیت پیدا کرده. حفظ این قشر، یک موضوع چالشی و حیثیتی شده. حکومت هم طبیعتا طرفدار همین تصویر از اسلام است. اگر روحانیتی وجود داشت که غدغه‌اش برابری و کاهش فساد و حفظ حقوق مردم بود، این اسلام قشری تحت‌الشعاع قرار می‌گرفت. ولی دغدغه‌های مذکور (برابری، کاهش فساد، حقوق شهروندی) در نهاد روحانیت مرده است. حتی اقشار مذهبی نیز چنین دغدغه‌هایی ندارند. قبلا روحانیانی مثل آقای منتظری و آقای خاتمی از این مقولات دفاع می‌کردند ولی الان اسلام قشری با تکیه بر مداحان به عنوان بارزترین جلوۀ اسلام در جامعۀ ما وجود دارد. این قشریون حکومت را تحریک می‌کنند که به خاطر حجاب با زنان سخت بگیرد.

مداحان از حجاب اجباری چه سودی می‌برند؟

آزاد ارمکی: حجاب برایشان نفع دارد؛ چون مذهبی بودن جامعه، یعنی حفظ مخاطبین مداحان. به همین دلیل مداحان سوار احساسات مذهبی مردم می‌شوند و علیه آزادی حجاب حرف می‌زنند.

اگر بی‌حجاب‌ها به جلسات مداحی بیایند، مشتری مداحان که بیشتر می‌شود.

آزاد ارمکی: آن‌ها نمی‌آیند. مداحان در کنار روحانیان و روشنفکران دینی، در رابطۀ طبیعیِ تزاحمی، می‌توانند نظام فرهنگی را پیش ببرند. وقتی روشنفکری دینی حذف شده، روحانیت هم بی‌خاصیت شده، همه چیز به قشر تقلیل می‌یابد و دینداری می‌شود حجاب و زیارت و عزاداری. در چنین شرایطی، مخاطب مداحان فقط دینداران قشری‌اند. اگر غیر از حجاب و زیارت، سایر اجزای دین هم موضوعیت داشت، روحانیت و روشنفکری دینی در چنین وضعیتی نبودند. ولی چون حجاب و عزاداری و زیارت شده مظهر دینی بودن جامعه، مداحان نقش برجسته‌ای پیدا کرده‌اند.