یورونیوز - اداره اطلاعات نظامی اوکراین در پستی تلگرامی اعلام کرد که انباری حاوی پهپادهای شاهد-۱۳۶ روسیه در پی یک آتش‌سوزی «ویرانگر و اسرارآمیز» منهدم شد.

به گزارش نیوزویک، قطعات هواپیماهای بدون سرنشین نگهداری شده در این انبار به ارزش ۱۶ میلیون دلار به کلی نابود شده‌اند.

هنوز اخبار و اطلاعاتی موثق در خصوص زمان دقیق آتش‌سوزی انبار قطعات پهپاد‌های شاهد در روسیه و نحوه وقوع آن دردست نیست.

با این حال، برخی مقامات محلی تاتارستان روسیه پیش‌تر از حمله چند فروند پهپاد به کازان خبر داده و تایید کرده بودند که در این حمله علاوه بر واحد‌های مسکونی، یک مجتمع صنعتی نیز مورد اصابت قرار گرفت.

کارخانه پهپادسازی یلابوگا که در حوالی ۸۰۰ مایلی مرز اوکراین در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا در روسیه واقع شده، پهپادهای انتحاری شاهد ایرانی را برای ارتش مسکو تولید می‌کند.

چرا این موضوع اهمیت دارد؟

حمله اوکراین به انبار ذخیره قطعات پهپاد‌های شاهد، اهمیت زیادی دارد زیرا انهدام و تخریب این قطعات در حالی صورت می‌گیرد که مسکو با کمبود تجهیزات نظامی مواجه است؛ به نحوی که این کمبود طی ماه نوامبر به بالاترین سطح خود در دو سال اخیر رسید.

این اقدام همچنین یکی از حملات متعدد کی‌یف به انبارهای مهمات و مراکز تولید تسلیحات روسیه است که هدف از آن تلاش برای تضعیف توانایی مسکو جهت ادامه جنگ عنوان شده است.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

آنچه باید دانست

اوکراین گزارش داده است که این انبار شامل ۶۵ قطعه بدنه پهپاد انتخاری، به همراه موتورها، سیستم‌های ناوبری و دوربین‌های تصویربرداری حرارتی به منظور تولید ۴۰۰ فروند پهپاد شاهد-۱۳۶ بوده است.

به گفته مقامات دفاعی اوکراین، کلیه قطعات نگهداری شده در این انبار در آتش سوخته است؛ کی‌یف این آتش‌سوزی را «اسرارآمیز» توصیف کرده و جزئیات بیشتری در خصوص آن ارائه نداده است.

کارخانه پهپادسازی یلابوگا که در ژوئیه سال گذشته آغاز به کار کرد، علاوه بر نمونه‌های روسی پهپادهای شاهد، پهپادهای شناسایی آلباتروس را نیز تولید می‌کند.

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

اوکراین بنا به آنچه در گزارش نشریه کی‌یف ایندیپندنت آمده، پیش از این در ماه آوریل به این کارخانه حمله کرده بود.

روسیه پیش‌تر در طول جنگ با اوکراین به طور مکرر از پهپادهای بدون سرنشین شاهد ساخت ایران در حملات خود استفاده کرده است.