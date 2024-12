فرزانه روستایی

این روزها سخنرانی های علی خامنه ای از پروژه هسته ای و مداخلات در سوریه لبنان و تهدید به بمباران اسراییل خطرناک تر هستند. او حتی فهم این را ندارد که حیدر حیدر گقتن سیاه لشکری که به بیت دعوت می کنند تا به او روحیه بدهند نیز دیگر جان چندانی ندارد. سخنرانی های او از این جهت در این مقطع حساس خطرناک هستند که فرصت عقب نشینی و بالا بردن پرچم سفید تسلیم در مقابل مردم، یا پایین آمدن از خر شیطان از دست می رود و کشوری که به امان خدا رها شده هر روز به یک سرنوشت دردناک و خطرناک نزدیک تر می شود.

اگر مافیای ژنرال های خشک مغز ژاپنی در ماههای آخر جنگ جهانی دوم اینقدر مقاومت نکرده بودند و امپراطور ژاپن دو هفته زودتر تسلیم می شد آمریکا فرصت این را نمی یافت تا دو شهر این کشور را بمباران اتمی کند و مردم ژاپن بخشی ار پروژه آزمایش اولین سلاح هسته ای جهان شوند. مردم ایران نیز امروز شاهدند که مافیای دور زدن تحریم ها و سازمان سرکوب و قاچاق سوخت و دلال های مشکوک سپاه، رهبر جمهوری اسلامی را شیر کرده اند تا او بدترین بازی تاریخ معاصر را تا آخر نهایی کند، هر چند با ادامه این سیاست ممکن است ایران به بلایی دچار شود که سرنوشت لیبی یا افغانستان در مقابل آن یک مدل قدیمی و ساده از فروپاشی باشد.

تا یک ماه پیش کسی باورش نمی شود که رژیم اسد ۲۶۴ ساعته سقوط کند و زایمانی در دو کشور آنطرف تر از مرزهای ما شکل بگیرد که هر چه می گذرد می شود گفت که این پروژه بسیار دقیق طراحی و اجرا شد. سقوط اسد به عنوان یک دیکتاتور دست و پاچلفتی در حالی رخ داد که نه ارتش قدرتمندی داشت، نه سلاح هسته ای داشت، نه پروژه های چند صد میلیارد دلاری اتمی داشت، و نه کسی در خاورمیانه از او می ترسید.

هر آنچه اسد داشت یک نمایش مسخره قدرت بود بر روی یک سه پایه لرزان متشکل از روسیه، ایران و حزب الله. وقتی ستون های این سه پایه یکی بعد از دیگری فرو ریخت دیگر چیزی از اسد باقی نماند. برخلاف سرنوشتی که اسد به آن دچار شد همه کشورهای دوست و دشمن جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده اند که وقت آن است تا این رژيم تاوان ۴۵ سال تنش زایی در منطقه را بپردازد و خاورمیانه دارد خود را آماده می کند برای زمین ریختن بزرگترین رژیم شتر گاو پلنگ منطقه.

اگر به زبان تمثیل اوضاع کشور را تشریح کنیم، گویی یک رهبر مست و چندین تشکیلات امنیتی و نظامی بر شانه های مردم ایران سوارند و ایران را واداشته اند تا بر روی خطرناک ترین میدان مین منطقه نقش های بیهوده و بی معنی بازی کند.

امیرالمومنین جمهور اسلامی در حالی مغلوب بازی های پیچیده امیرالمومنین ترکیه رجب طیب اردوغان شده است که احمد جولانی تحریر اشام هنوز از راه نرسیده وعده تبدیل سوریه به عربستان دوران محمد بن سلمان و دوری از اسلامگرایی را داده است . او حتی در کنار وزیر خارجه ترکیه تاکید کرده است که همه نیروهای مسلح در ارتش ادغام می شوند، سوریه بازسازی می شوند و هر اقدام لازمی صورت می گیرد تا تحریم های بین المللی دمشق برداشته شود و نیز کسی اجازه تعرض به زنان را ندارد. از همه مهمتر اینکه احمد جولانی حتی یک کلمه علیه اسراییل و آمریکا سخن نگفته است و بر تک تک کلماتی که بر زبان می آورد مدیریت حساب شده ای دارد.