اقدام نیکوی محمدجواد ظریف و مریم (ظریف)

یوسفی اشکوری



گرچه مدتی است که مرا با دولتمردان جمهوری اسلامی کاری نیست اما امروز ویدئویی دیدم که مرا به تحسین واداشت؛ به گونه ای که مفید دیدم آن ر اعلام کنم.

در این ویدئو آقای ظریف در کنار همسرش خانم مریم در کلیسایی در تهران حضور یافته و دو نفری به صورت مشترک کریسمس را به مسیحیان ایران و جهان شادباش گفتند.

آنچه موجب تحسین شد چند نکته بود:

اول. تبریک کریسمس از یک مسلمان شیعه ایرانی آن هم به طور رسمی و علنی در یک مکان مذهبی شناخته شده.

دوم. شادباش کریسمس توسط یک مقام دولتی و آن هم به عنوان نامدارترین عضو دولت و به ویژه شناخته شده ترین سیاستمدار و دولتمرد کشوری با مختصات جمهوری اسلامی ایران.

سوم. همراه با همسرش در این شادباش مذهبی و البته سیاسی دوشادوش هم. ابتکار این اقدام آن بوده که این زوج کلمات مورد نظر را به تناسب تقسیم کرده و در هرحال مشترکا اجرا کردند. این واقعیت در کشوری که جنبش زنانه زن، زندگی، آزادی را در دو سال قبل پشت سر گذاشته است، بسیار مهم است.

چهارم. حضور در یک کلیسای مسیحی که در جای خود حایز اهمیت است.

پنجم. سخن گفتن به زبان جهانی انگلیسی که همه مردم در هرجای جهان قادر به شنیدن و فهمیدن آن است.



ششم. در وجه سیاسی ابتکار آن بوده که در این سخنان کوتاه و مجمل و خطاب به مردم جهان به روشنی و در حد وافی به مقصود به فاجعه غزه و وحشی گری ها و جنایات آزار دهنده دولت و ارتش اسرائیل اشاره شده است.



هفتم. در نهایت دعوت به رواداری مذهبی و شعار صلح خواهی از سوی یک مسلمان و یک دولتمرد شناخته شده در سطح جهانی نیز در جای خود مهم و قابل توجه بوده است.



هشتم. در هرحال در قلمرو دیپلماسی عمومی چنین ابتکاری به سود مردم ایران و کشور ایران و صد البته به سود نظام جمهوری اسلامی هم هست.

در این ویدیو که در «کلیسای سرکیس مقدس» در تهران تصویربرداری شده است، ظریف همسرش را «نیمه بهتر خودش» خطاب کرد و ضمن تبریک کریسمس هشدار داد که «جنگ جهانی سوم، برای تمام بشریت فاجعه‌بار خواهد بود و برنده‌ای نخواهد داشت». او گفت: «با یکدیگر می‌توانیم گفتگو، درک و همکاری را ترویج دهیم و زمینه‌ای برای صلح و ثبات پایدار ایجاد کنیم». مریم ایمانیه، همسر محمدجواد ظریف نیز در این ویدیو ضمن تبریک کریسمس گفت: «افتخار می‌کنم نامم از نام مادر عیسی مسیح گرفته شده است»:

با توجه به رویکرد جاری در جمهوری اسلامی مبنی بر ابراز علاقه به مذاکره و صلح‌طلب نشان دادن حکومت، محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه، چهارم دی‌ماه با انتشار ویدیویی در اکس که او را در کنار همسرش داخل کلیسا نشان می‌دهد، کریسمس را تبریک گفت.

