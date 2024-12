حافظ گفت: «او به هیچ‌ کس چیزی نگفت، حتی به برادرش ماهر. پس از مقاومتی کوتاه، به لبنان و سپس به عراق فرار کرد، بعد به فرودگاه حمیمیم رفت و از آنجا به روسیه. در همین حال، من، وسیم و خانواده در کوه‌ها پنهان شده بودیم.»

ی‌بی‌سی هنوز نتوانسته صحت کامل این ادعاها را تایید کند، اما طبق گزارش‌های خبری پیشین، ماهر با یک هلیکوپتر به عراق و سپس به روسیه رفته است.

حافظ بیانیه اخیر منتسب به رئیس جمهور پیشین را «نادرست» توصیف کرد و گفت آن چه در این بیانیه آمده ممکن است تا حدی درست باشد، اما این ادعا را که هیچ‌گونه برنامه‌ریزی برای خروج از کشور وجود نداشته، «۹۹ درصد دروغ» خواند و گفت بشار اسد حتی پس از فرارش نیز هیچ کمکی به آنها نکرده است.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

حاکم جمهوری در لاذقیه