کیهان لندن - ده‌ها نفر از کسبه و کارگران در بازار تهران، روز یکشنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۳، در اعتراض به گرانی قیمت‌ها، افزایش نرخ ارز و کسادی بازار دست به اعتصاب زدند.

بر اساس گزارش‌های میدانی، حوالی ظهر مغازه‌داران و دکانداران در بازار کفاشان، پارچه‌فروشان، بزازان (راسته سیدولی، بازار مسگرها، پاساژ ملت، حمام چال) کرکره‌ها را پایین کشیده و دست به اعتراض زدند. همزمان کیف‌ و کفش‌فروشان در خیابان «باغ سپهسالار» (بهارستان) نیز مغازه‌ها را بستند و تجمع کردند.

کسبه‌ی معترض که مغازه‌های خود را تعطیل کرده‌اند با شعار «بازاری باغیرت، حمایت حمایت» از سایر مغازده‌داران می‌خواستند که تعطیل کنند و به اعتراض بپیوندند. آنها همچنین شعار می‌دادند: «ببندید! ببندید! نترسید، ببندید!»

اعتصاب کسبه و کارگران در بازار تهران در اعتراض به گرانی و کسادی:

ببندید! ببندید! نترسید، ببندید!



-بر اساس گزارش‌های میدانی، حوالی ظهر امروز یکشنبه ۹ دی‌ماه مغازه‌داران و دکانداران در بازار کفاشان، پارچه‌فروشان، بزازان (راسته سیدولی، بازار مسگرها، پاساژ ملت، حمام چال) کرکره‌ها... pic.twitter.com/qIgjdSzQnw -- KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) December 29, 2024

در رسانه‌های اجتماعی گزارش شده است که با افزایش جمعیت، مأموران نیروی انتظامی در محل حضور یافتند.

کسبه می‌گویند شب عید است اما با قطع برق و گاز، افزایش قیمت دلار و گرانی‌های افسارگسیخته مشتری ندارند و نمی‌توانند دستمزد کارگر و پول مالیات و اجاره مغازه را پرداخت کنند.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

همزمان با این اعتراضات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ‌به مناسبت سالگرد برگزاری راهپیمایی‌های حکومتی «۹ دی» که به مناسبت سرکوب خونین اعتراضات سال ۸۸ در روز عاشورای همان سال برگزار می‌شود، طی بیانیه‌ای تهدید کرد که سپاه و بسیج برای مقابله با «آشوب، ناامنی و فتنه‌افروزی» در ایران آماده هستند. در بخشی از این بیانیه بر «ضرورت درس‌آموزی» از اعتراضات سراسری سال ۱۳۸۸ تأکید شده است.

👈مطالب بیشتر در کیهان لندن

از سر گرفته شدن اعتراضات اجتماعی و ضدحکومتی به ویژه پس از خاموشی‌های ناشی از بحران انرژی قابل پیش‌بینی بود. بسیاری از تحلیلگران، رسانه‌ها و حتی مقامات و عوامل نظام هشدار داده بودند که مشکلات و کمبودها و بحران‌های متعدد در مسائل داخلی و سیاست خارجی باعث افزایش نارضایتی‌های عمومی خواهد شد.

در همین ارتباط روزنامه «جمهوری اسلامی» ۲۷ آذرماه ۱۴۰۳ با اشاره به سرنگونی رژیم بشار اسد هشدار داده بود: «بحران اقتصادی در هر کشوری می‌تواند باعث از دست رفتن پشتوانه مردمی نظام‌های سیاسی شود و زمینه را برای تضعیف و حتی سقوط آنها فراهم نماید.»

تظاهرات در بازار بزرگ تهران

«زمستان سخت» دامنگیر خود حکومت می‌شود!



شمار زیادی از کسبه بازار بزرگ تهران روز یکشنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ دست به اعتراض زدند.

پارچهفروشان، کفاشان و فروشندگان پوشاک و کالاهای دیگر که به علت گرانی، افزایش نرخ ارز و کسادی بازار و کاهش شدید قدرت خرید هم... pic.twitter.com/tvnrcBDL7C -- KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) December 29, 2024

:::