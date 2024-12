ایران اینترنشنال - وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی گفت چچلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی به اتهام «نقض قوانین» در ایران بازداشت شده است. نسرین ستوده، وکیل و زندانی سیاسی پیشین، دستگیری این خبرنگار را یک اتفاق شرم‌آور خواند و خواهان آزادی او شد.

اداره‌کل رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد دوشنبه دهم دی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد سالا روز ۲۳ آذر با روادید خبرنگاری به ایران سفر کرد اما حدود یک هفته بعد به اتهام «نقض قوانین جمهوری اسلامی» بازداشت شد.

این اطلاعیه بدون ذکر جزییات، گفت پرونده سالا در مرحله تحقیقات است و افزود: «بازداشت او با رعایت مقررات مربوطه صورت گرفته و سفارت ایتالیا در تهران در جریان قرار گرفته است.»

این وزارتخانه گفت برای سالا در این مدت، امکان دسترسی کنسولی فراهم شده و او به صورت تلفنی با خانواده خود در تماس بوده است.

مقام‌های ایتالیا پیش‌تر با تاکید بر بی‌اطلاعی از دلیل رسمی بازداشت سالا، اظهار امیدواری کرده بودند این روزنامه‌نگار به زودی با وکیلش ملاقات کند و اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست بیاورند.

چچلیا سالا، روزنامه‌نگار ۲۹ ساله ایتالیایی روز ۲۹ آذر در تهران بازداشت شد اما وزارت خارجه ایتالیا هفتم دی‌ این خبر را اعلام کرد.

نسرین ستوده بازداشت چچلیا سالا در ایران را شرم‌آور خواند

نسرین ستوده دوشنبه دهم دی در مصاحبه با روزنامه کوریره دلاسرا، گفت: «روزنامه‌نگاری نه جرم است و نه ابزار معامله. همه کشورها باید برای آزادی سالا و دیگر خبرنگاران زندانی متحد شوند.»

بازداشت سالا، سه روز پس از بازداشت محمد عابدینی نجف‌آبادی در فرودگاه میلان رخ داد و بار دیگر موضوع سیاست گروگان‌گیری اتباع خارجی از سوی جمهوری اسلامی برای مبادله را به میان آورد.

ستوده تلاش جمهوری اسلامی برای مبادله این روزنامه‌نگار با محمد عابدینی نجف‌آبادی، شهروندی که از سوی آمریکا به تامین فن‌آوری پهپاد برای جمهوری اسلامی متهم شده است را روش کلاسیک تهران برای برآورده کردن خواسته‌هایش خواند.

پیش‌تر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل هم با اشاره به بازداشت سالا در ایران، گروگان‌گیری و باج‌گیری را سنت دیرین جمهوری اسلامی خوانده بود.

کایلی مور-گیلبرت، زندانی سابق استرالیایی-بریتانیایی در ایران نیز با انتقاد از رویکرد کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی، گفته بود «گروگان‌گیری جمهوری اسلامی هر بار به‌شکلی عریان‌تر و گستاخانه‌تر رخ می‌دهد».

نسرین ستوده در بخش دیگری از مصاحبه خود با اشاره به نگهداری این روزنامه‌‌نگار در اوین، گفت زمان در این زندان «هیچ‌گاه نمی‌گذرد» و بی‌عدالتی می‌تواند کنترل فرد زندانی را از بین ببرد.