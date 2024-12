نصب ردیاب روی موشک‌های فجر حزب‌الله سبب شد اسرائیل اطلاعاتی درباره مهمات پنهان‌شده در پایگاه‌های نظامی سری، انبارهای غیرنظامی و خانه‌های شخصی به دست آورد

ایندیپندنت فارسی - حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، تا لحظه ترور باور نداشت که اسرائیل او را خواهد کشت. به گزارش نیویورک تایمز، داده‌های اطلاعاتی اسرائیل که در اختیار متحدان غربی گذاشته شد حاکی از آن است زمانی که نصرالله در مقر زیرزمینی حزب‌الله در محله ضاحیه بیروت پناه گرفته بود، دستیارانش از او خواستند به مکانی امن‌تر برود، اما او این هشدار را نادیده گرفت؛ و معتقد بود اسرائیل علاقه‌ای به جنگ تمام عیار ندارد.

نیویورک تایمز در ادامه می‌نویسد آنچه نصرالله نمی‌دانست این بود که سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل تمام حرکات او را زیر نظر داشتند و سال‌ها بود که این کار را می‌کردند.

اندکی بعد، جنگنده‌های اف‌-۱۵ اسرائیلی هزاران کیلو مواد منفجره ریختند و پناهگاه حزب‌الله با انفجاری عظیم نابود شد. این انفجار نصرالله و دیگر فرماندهان ارشد حزب‌الله را زیر آوار دفن کرد.

مرگ رهبر حزب‌الله نقطه اوج حمله‌ای دو هفته‌ای بود. این عملیات ترکیبی از فناوری‌های پیشرفته و نیروی نظامی سنگین بود، و انفجار از راه دور هزاران پیجر و بی‌سیم اعضای حزب‌الله و همچنین بمباران هوایی گسترده انبارهای موشکی این گروه شبه‌نظامی را شامل می‌شد.

این عملیات همچنین نتیجه دو دهه کار اطلاعاتی منظم بود که برای آماده‌سازی به‌منظور جنگی تمام‌عیار انجام شد، جنگی که بسیاری انتظار داشتند در نهایت رخ دهد.

با این حال، رهبران جدید نیز مانند بنیان‌گذاران حزب‌الله با اصل بنیادی دشمنی با اسرائیل هدایت می‌شوند. سرتیپ شیمون شاپیرا، مشاور نظامی سابق بنیامین نتانیاهو، می‌گوید: «حزب‌الله نمی‌تواند بدون درگیری با اسرائیل همچنان از حمایت و منابع مالی جمهوری اسلامی برخوردار شود. این دلیل وجودی حزب‌الله است. آن‌ها دوباره تسلیح و بازسازی خواهند شد. فقط مسئله زمان مطرح است.»

جنگ ۳۴ روزه سال ۲۰۰۶ بین اسرائیل و حزب‌الله به تشکیل کمیته تحقیق، استعفای فرماندهان ارشد و بازنگری در ساختار اطلاعاتی اسرائیل منجر شد. اما عملیات‌هایی که در طول جنگ و بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده صورت گرفت پایه و اساس رویکرد اسرائیل را شکل داد.

به گفته سه مقام اسرائیلی سابق، نصب ردیاب روی موشک‌های فجر حزب‌الله سبب شد اسرائیل اطلاعاتی درباره مهمات پنهان‌شده در پایگاه‌های نظامی سری، انبارهای غیرنظامی و خانه‌های شخصی به دست آورد. نیروهای هوایی اسرائیل در جنگ سال ۲۰۰۶ این مکان‌ها را بمباران و موشک‌‌ها را نابود کرد.

به گفته ۱۰ نفر از مقام‌های سابق و فعلی آمریکا و اسرائیل، در شرایطی که حزب‌الله در حال بازسازی بود، موساد شبکه‌ای گسترده از منابع انسانی داخل این گروه ایجاد کرد. موساد افرادی را در لبنان جذب کرد تا پس از جنگ، به حزب‌الله در ساخت تاسیسات مخفی کمک کنند و اطلاعات را به اسرائیل منتقل کنند.

اندکی پس از عملیات اطلاعاتی موفقیت‌آمیز یگان ۸۲۰۰ در سال ۲۰۱۲ که مکان دقیق رهبران، مخفیگاه‌ها و انبارهای موشکی حزب‌الله را به دست آورد، نتانیاهو از مقر این یگان در تل‌آویو بازدید کرد. به گفته دو مقام دفاعی فعلی و سابق اسرائیل، رئیس این یگان در حالی که کنار انبوه کاغذهای اطلاعات چاپ‌شده ایستاده بود، به نتانیاهو گفت: «اکنون می‌توانید به ایران حمله کنید.» البته اسرائیل حمله نکرد.

در سال‌های بعد، نهادهای اطلاعاتی اسرائیل سعی کردند اطلاعات جمع‌آوری‌شده از عملیات قبلی را بهبود بخشند و اطلاعاتی تولید کنند که در صورت جنگ با حزب‌الله، قابل‌استفاده باشد.

به گفته دو مقام دفاعی اسرائیل، وقتی جنگ سال ۲۰۰۶ تمام شد، اسرائیل برای کمتر از ۲۰۰ نفر از رهبران، عوامل عملیاتی، انبارهای تسلیحاتی و موشکی حزب‌الله «پرونده هدف» تشکیل داده بود اما تا سپتامبر ۲۰۲۴ که عملیات اسرائیل آغاز شد، این تعداد به ده‌ها هزار رسیده بود.

اسرائیل برای دستیابی به برتری در جنگ احتمالی با حزب‌الله، سراغ خرابکاری رفت که تامین تجهیزات آلوده به مواد منفجره برای حزب‌الله را شامل می‌شد تا در تاریخ موردنظر اسرائیل منفجر شود. این دستگاه‌ها در جامعه اطلاعاتی اسرائیل به «دکمه» معروف‌اند که در لحظه مورد نظر فعال می‌شوند.

بخش طراحی و تولید «دکمه‌‌ها» به‌نسبت ساده بود. بخش دشوارتر عملیات بر عهده موساد بود که تقریبا به‌مدت یک دهه حز‌ب‌الله را فریب داد تا تجهیزات نظامی و مخابراتی را از شرکت‌های صوری اسرائیلی خریداری کنند. اولین محموله شامل ۱۵ هزار بی‌سیم در سال ۲۰۱۵ به لبنان رسید.

در سال ۲۰۱۸، یک مامور زن موساد طرحی ارائه داد که از شیوه‌ای مشابه برای تعبیه مواد منفجره در باتری پیجر استفاده می‌کرد. اما آن زمان به‌دلیل اینکه استفاده از پیجر میان اعضای حزب‌الله رایج نبود، این طرح کنار گذاشته شد.

سه سال بعد، توانایی اسرائیل در نفوذ و هک تلفن‌های همراه حزب‌الله را در استفاده از تلفن‌های هوشمند محتاط‌تر کرد. به گفته دو افسر اطلاعاتی، ماموران اسرائیلی یگان ۸۲۰۰ نیز با استفاده از ربات در رسانه‌های اجتماعی گزارش‌های خبری به زبان عربی درباره توانایی اسرائیل در زمینه منتشر می‌کردند تا این ترس را تشدید کنند.

بنابراین، رهبران حزب‌الله تصمیم گرفتند تا بیشتر از پیجر استفاده کنند که قابل هک نبود و داده‌های مکانی را فاش نمی‌کرد. به این ترتیب، ماموران اطلاعاتی اسرائیل طرح پیجرها را دوباره روی میز گذاشتند و سعی کردند شبکه‌ای از شرکت‌های صوری برای تامین و فروش پیجر به حزب‌الله ایجاد کنند.