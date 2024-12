گروگانگیری که قلب گیلانی ها را به درد آورده است، مسئولین فاسد و فشل امنیتی را برکنار کنید



علیرضا مکرمی



بسیاری از پایگاههای خبری گیلان منجمله «دیار میرزا» و «مرور گیلان» گزارشاتی عجیب از گروگانگیری ۲۹ماهه اعضای یک خانواده نه نفره و مرگ یک نفر از گروگانها توسط تبهکارانی سابقه دار و حرفه ای در یکی از محلات معروف رشت و سرقت و انتقال اموال منقول و غیرمنقول گروگانها را منتشر کرده اند.



ماجرای گروگانگیری دردناک از منظر شکل، حجم نفرات،مدت گروگانگیری و جنس تبهکاران قابل تامل و بسیار غم انگیز است. تا آنجا که میدانستیم گروگانگیری های طولانی مدت معمولا در ساختمانهایی متروکه یا کوره دهاتهای خالی از سکنه انجام میشد نه مرکز استان و در ساختمانی شیک و مزین به نام قائم عج!



لازم می نماید این حادثه به طور ویژه و از زوایای مختلف جامعه شناختی، امنیتی و فرهنگی بررسی شود، اما به نظر میرسد نخست باید به باگ های امنیتی منجر به این اتفاق نگریسته شود، ما را چه شده که در این وانفسای اقتصادی در ازای تاسیس چندین نهاد و تشکیلات پرهزینه امنیتی _وزارت اطلاعات، پلیس اطلاعات و امنیت، کلانتری ها، سپاه استانها و شهرستانها و پایگاههای بسیج محلات و..._ باز هم شاهد گستاخی اینچنینی باندهای تبهکار و وقوع اتفاقاتی چنین تلخ آنهم در مرکز شهر هستیم؟

ما را امید به پاسخگویی مقامات رده بالای امنیتی نیست اما خوب است که حداقل پایگاه های بسیج محله های منظریه، یخسازی و حافظ آباد رشت پاسخ دهند که در سه سال گذشته مشغول چه کارهای مهمتری در کوچه پس کوچه های حوزه استحفاظی خود بودند که به تردد آزاد گروگانگیران آنهم درست در بیخ گوششان مشکوک نشدند؟ چرا حراست و مسئولان آموزش و پرورش گیلان به جای حذف دانش آموز خانواده گروگان گرفته شده از سامانه آموزشی، غیبت طولانی دانش آموز را به پلیس و دادستانی اطلاع ندادند؟ حلقه ی مخبرین محلی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی در طی این سه سال کجا بودند؟

شروع گروگانگیری به کمی قبل از جنبش #زن_زندگی_آزادی بر میگردد، به همان دورانی که حواس نهادهای امنیتی عوض باندهای تبهکاری و مفسدان اقتصادی روی تار موی دختران سرزمینمان قفل شد، مسئولین فعلی پلیس اطلاعات و امنیت و اداره اطلاعات رشت را نمیشناسم اما شناختی مکفی از اخلاقیات خاص مسئول اخیر اطلاعات سپاه رشت دارم، همو را که دو سال پیش و البته پس از چندین سال دوندگی بین تهران و رشت توانستم در دادگاه به استناد اسنادی محکم دست او و سه نفر از همقطارانش را در ادای شهادت کذب بر علیه خودم رو کنم و از اتهامات کذبشان تبرئه شوم! اتهاماتی بس سنگین که در عین پلشتی فقط چند گام مانده بود تا درب زندان را به رویم باز کند. همان موقع به حسب وظیفه، گزارشی جامع به بالاترین مسئول استانی آن نهاد امنیتی ارائه کردم و به استناد آیات و روایات متذکر شدم که ارتکاب شهادت کذب توام با دست گذاری بر کلام خدا در محاکم قضایی طبق نصوص صحیح اسلامی برابر با شرک به خدا و فراتر از قتل و زنا با محارم قلمداد شده است و چنین شخص کذابی را روا نیست به چنین مسئولیت امنیتی خطیری گماردن که هر برگ گزارش آن سرنوشت پرونده های قضایی بزرگی را تعیین تکلیف میکند، اما کو گوش شنوا !