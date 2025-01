ایران اینترنشال - وحید هاشمیان، مربی پیشین تیم ملی فوتبال، در گفت‌وگو با تابناک درباره روند برکناری اسکوچیچ پیش از جام جهانی قطر، از نقش محمد مخبر، دستیار علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و معاون اول رییس وقت دولت جمهوری اسلامی به همراه پسرش در این تصمیم پرده برداشت.



هاشمیان در این گفت‌وگو با انتقاد از برکناری «غیرمحترمانه» اسکوچیچ و دستیارانش، گفت: «یک روزی آقای مخبر، معاون اول یک برنامه آنلاین گذاشته بود و در اخبار هم پخش شد که افراد نخبه به ایران برگردند و کمک کنند. حالا من خودم را نخبه نمی‌دانم، اما کار را در بالاترین سطح را دیده‌ام. اگر الان هم در آلمان زندگی می‌کنم، به خاطر خانواده‌ام است وگرنه ایران را خیلی دوست دارم و یک دقیقه هم دوست ندارم اینجا باشم. با این حال وقتی آقای مخبر می‌آید و این صحبت‌ها را می‌کند و بعد مشخص می‌شود که او از طریق پسرش یا افراد دیگر در برکناری مربی‌های تیم ملی نقش داشته، چه انگیزه‌ای می‌ماند؟»



پیش از برگزاری جام جهانی قطر و پس از حضور مهدی تاج در سمت ریاست فدراسیون فوتبال، دراگان اسکوچیچ که تیم ملی فوتبال را به جام جهانی رسانده بود، از سمتش برکنار شد و کارلوس کیروش جانشین او شد.



هاشمیان درباره وضعیت فوتبال ایران گفته: «خب طبیعی است مسائلی که امروز در فوتبال‌مان می‌بینیم و اینکه فوتبال ایران به اینجا رسیده، بیخود نیست. اینکه کریم باقری، وحید هاشمیان، مهرداد خانبان و قربانعلی‌پور را پس از زحمتی که کشیدند و تیم را به جام جهانی بردند را از تجربه جام جهانی محروم کنید، اجازه آینده‌سازی به مربیان ایرانی ندهید و فرصت را به جوانان آینده‌دار پرتغالی! بدهید، آیا فوتبالی و منطقی است؟»

مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال که یازده سال در بوندسلیگا توپ زد، در ادامه گفته: «ببنیید که آقای محمد خاکپور کجاست؟ آقای حمید علی‌دوستی کجاست؟ وحید هاشمیان کجاست؟ مهدی مهدوی‌کیا کجاست؟ سایر پیشکسوتان کجا هستند؟ خب اینها باید فوتبال ایران را بسازند.»



هاشمیان درباره دخالت بازیکنان در برکناری اسکوچیچ و حضور طارمی و جهانبخش در ساختمان ریاست‌‌جمهوری، گفت: «من هم این موضوع را شنیدم، اما چون ندیدم نمی‌توانم درباره آن صحبت کنم. من اگر جای مخبر در نهاد ریاست جمهوری بودم و می‌گفتند بازیکنان تیم ملی می‌خواهند اینجا بیایند، دستور می‌دادم که آنها را راه ندهند و می‌گفتم که به فدراسیون فوتبال بروند،»



دستیار سابق ویلموتس و اسکوچیچ گفت: «اشخاصی منافع‌شان در این بود که ما برویم و اشخاص دیگری بیایند که از کنار آنها سود ببرند. سود آنها هم حالا یا دلاری بود یا جایگاهی بود.»