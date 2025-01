- شب گذشته فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری بیروت پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر احتمال انتقال پول برای حزب‌الله از طریق یک پرواز ایرانی متعلق به خطوط هوایی ماهان ایر در حالت آماده‌باش قرار گرفت

- همزمان بسام مولوی، وزیر کشور لبنان، دیشب در گفتگو با شبکه «ام‌تی‌وی» اعلام کرد که هواپیمای ماهان ایر ایران در فرودگاه بیروت کیف به کیف در حال بازرسی است

ایران اینترنشنال - پس از انتشار گزارش‌ها درباره تن ندادن یک دیپلمات ایرانی به تفتیش کیفش در فرودگاه بیروت، وزارت خارجه لبنان اعلام کرد پول‌های موجود در این کیف برای هزینه سفارت بوده و اجازه ورود آن را داده است.

وزارت خارجه لبنان صبح جمعه ۱۴ دی اعلام کرد پس از دریافت یادداشت رسمی از سفارت جمهوری اسلامی در بیروت، اجازه ورود کیف دیپلمات ایرانی از فرودگاه را بر اساس معاهده بین‌المللی روابط دیپلماتیک صادر کرده است.

رسانه‌های ایران نیز خبر دادند سفارت جمهوری اسلامی یک «یادداشت توضیحی» درباره محتوای دو چمدان دیپلماتیک به وزارت خارجه لبنان ارسال و اعلام کرد آن‌ها «حاوی اسناد و اسکناس‌هایی برای بازپرداخت هزینه‌های عملیاتی در سفارت» است.

سفارت جمهوری اسلامی در این یادداشت اعلام کرد این کیف حاوی «اسناد، مدارک و وجه نقد برای تامین هزینه‌های عملیاتی سفارت» بوده است.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، از وزارت امور خارجه خواست تفتیش هواپیمای شرکت ماهان در فرودگاه رفیق حریری بیروت را با سرعت پی‌گیری کند و اجازه تکرار آن را ندهد.

رضایی از دولت لبنان نیز خواست با توجه به شرایط حساس منطقه، «از هر گونه رفتار شائبه‌برانگیز که می‌تواند تحت تاثیر کشورهای غربی باشد»، خودداری کند.

او افزود: «محور عبری-عربی بداند، مقاومت با چمدان نیامده که با تفتیش برود.»

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هنوز به تفتیش هواپیمای ایرانی واکنش نشان نداده است.

شبکه العالم، وابسته به جمهوری اسلامی، جمعه خبر داد مقامات امنیتی فرودگاه بیروت در تلاش برای بازرسی چمدان‌های هیات دیپلماتیک ایرانی بوده‌اند که با ممانعت دیپلمات‌ها همراه شده و به بروز تنش انجامیده است.