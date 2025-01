دستور عزل رییس انجمن موج‌سواری ایران

«ایران‌وایر» باخبر شده است که وزارت ورزش و جوانان دولت «مسعود پزشکیان» به «عباس ناطق نوری»، رییس فدراسیون‌های ورزشی اولتیماتوم داده است که تا ابتدای هفته آینده، یا «علیرضا رستمی عزت»، رییس «انجمن موج‌سواری ایران» از سمت خود استعفا دهد یا خود ناطق نوری حکم اخراج و عزل او از ریاست انجمن موج‌سواری ایران را صادر کند.

طبق اعلام منبع «ایران‌وایر» در وزارت ورزش و جوانان، «سید محمدشروین اسبقیان»، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزیر مسوولیت پی‌گیری برکناری علیرضا رستمی عزت از ریاست انجمن موج‌سواری را با توصیه و دستور نهادهای امنیتی برعهده گرفته است.

دلیل فشار وزارت ورزش و جوانان برای برکناری رییس انجمن موج‌سواری ایران، دست دادن او با یکی از زن مدال‌آور ژاپنی در رقابت‌های جهانی و همین‌طور اعزام تیم موج‌سواری ایران به رقابت‌های بین‌المللی دانمارک بوده است.

علیرضا رستمی عزت رییس انجمن موج‌سواری ایران، نایب رییس «کنفدراسیون موج‌سواری آسیا» و از موسسان این رشته ورزشی در ایران است. هرچند «کمیته بین‌المللی المپیک» و فدراسیون‌های جهانی موضوع دخالت سیاست در امور ورزشی را مطابق با اساس‌نامه‌های خود ممنوع می‌دانند اما در سال‌های اخیر این نهادهای بین‌المللی به کرات چشمان خود را به روی این نقض آشکار قوانین و اساس‌نامه‌های خود بسته‌‌اند.

دست دادن با زنان چرا باعث برکناری یک مدیر در ایران می‌شود؟

خبرگزاری «مهر»، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی که نهاد حکومتی محافظه‌کار است، ۱۴ مهر ۱۴۰۳ با تیتر «سکوت فدراسیون انجمن‌های ورزشی برابر تخلفات رییس انجمن موج سواری»، مدعی شد پرونده علیرضا رستمی، رییس این انجمن ورزشی هر روز پررنگ‌تر می‌شود.

تصویری که این رسانه برای نشان دادن سنگین شدن پرونده رییس انجمن موج‌سواری انتخاب کرده است، لحظه دست دادن رستمی با یک زن ورزشکار ژاپنی روی سکوی اهدای مدال‌ها را نشان می‌دهد.

در این گزارش نوشته شده است: «تخلفات رییس انجمن موج‌سواری پایانی ندارد. رییس این انجمن در مراسم اختتامیه یکی از سفرهای تیم ملی، هنگام توزیع مدال تیم ملی ژاپن، با خانم‌های ژاپنی دست داده و در شرایطی با یکی دیگر از تیم‌ها عکس یادگاری گرفته که دست در گردن یک خانم گذاشته است.»

اشاره خبرگزاری مهر از عکس یادگاری با تیم‌های دیگر و دست انداختن دور گردن یک خانم، به تصویری است که از علی‌رضا رستمی با تیم ملی موج‌سواری عربستان منتشر شده بود.

در این تصویر، ورزشکاران مرد عربستانی در کنار دختران موج‌سوار این کشور که بدون حجاب اجباری در رقابت‌ها شرکت کرده بودند، دور علی‌رضا رستمی ایستاده‌اند. رییس انجمن موج‌سواری ایران دستش را روی شانه یک دختر نوجوان موج‌سوار عربستانی گذاشته بود.

منبع آگاه «ایران‌وایر» می‌گوید تصاویر و متن خبر مربوط به آن‌چه تخلف علی‌رضا رستمی در رقابت‌های بین‌المللی نامیده شده است، از ابتدا توسط وزارت ورزش و جوانان در اختیار برخی رسانه‌ها، از جمله خبرگزاری مهر قرار گرفت تا فضا برای برکناری این مدیر از سمت‌هایش آماده شود.