ایران اینترنشنال - به دنبال بالا گرفتن تنش میان تهران و آنکارا بر سر تحولات سوریه و سقوط بشار اسد، با تصمیم دولت ترکیه برای لغو معافیت کامیون‌های ایرانی از پرداخت مالیات سوخت هنگام خروج از ایران، صدها کامیون ایرانی در مرز ترکیه و ایران متوقف و سرگردان شده‌اند.

ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشان می‌دهند بیش از هزار کامیون به دلیل این تصمیم در مرز بازرگان و دیگر مناطق مرزی ایران و ترکیه متوقف شده‌اند.

هم‌زمان تردد کامیون‌های ترانزیت ایرانی در گمرک پلدشت در مرز نخجوان نیز امکان‌پذیر نیست.

به دنبال این اقدام، دولت جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد از ۱۴ دی ماه عرضه سوخت به کامیون‌های ترکیه‌ای را متوقف خواهد کرد.

سایت تابناک در این باره نوشت این اقدام «باعث نقره‌داغ شدن و اعتراض کامیون‌داران ترکیه‌ای» شد.

ترکیه هشتم دی ماه معافیت کامیون‌های ایرانی از پرداخت مالیات سوخت هنگام خروج از ایران را لغو کرد و دلیل آن را «اصل عمل متقابل» خواند.

پس از آن اعلام شد که از این پس خودروهای تجاری و کامیون‌های ایرانی هنگام ورود به ترکیه باید به اندازه حجم باک سوخت خودرو مالیاتی معادل ۱۵۵ درصد مالیات ویژه مصرف‌کننده در ترکیه پرداخت کنند.

این کامیون‌ها پیش از آن در هنگام ورود به ترکیه به اندازه حجم استاندارد باک خود از پرداخت مالیات معاف بودند.

به گفته رانندگان، اکنون آن‌ها بر اساس قانون جدید اتخاذ شده از سوی ترکیه باید برای هر لیتر گازوییل ۲۷ لیر جریمه پرداخت کنند.