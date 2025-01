مجتبا پورمحسن - ایران‌اینترنشنال

ایران‌اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد یگان ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران، با ایجاد سه جوخه ترور موسوم به «شبکه آلمان» در تلاش برای حذف مخالفان ایرانی خارج از کشور و شهروندان یهودی در سراسر اروپا بوده است.

یک منبع اطلاعاتی غربی و یک منبع در سپاه پاسداران به ایران‌اینترنشنال گفتند یکی از برنامه‌های این شبکه توطئه ترور شاهین نجفی، رپر سرشناس ایرانی مخالف حکومت، بود که شکست خورد.

بر اساس این اطلاعات، یک عامل ترور قرار بود ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۲، هم‌زمان با سالگرد خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، شاهین نجفی را در سالن تئاتر ام اگی در شهر هانوفر آلمان ترور کند.

شاهین نجفی در پاسخ به درخواست ایران‌اینترنشنال برای اظهار نظر گفت در آن شب، کنسرت فضایی غیرعادی داشت و تدابیر امنیتی پلیس به‌شدت افزایش یافته بود.

امور جنایی و تروریسم و امور ویژه پلیس فدرال آلمان و پلیس ایالت نیدرزاکسن تا این لحظه حاضر نشدند در این مورد اظهار نظر کنند.

۱۲ سال پیش، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران گفته بودند شاهین نجفی به دلیل خواندن آهنگی به نام نقی که در آن به امام یازدهم شیعیان اشاره کرده بود، «مرتد» شناخته شده است.

خبرگزاری فارس هم گزارش داد برای قتل شاهین نجفی «جایزه مردمی» تعیین شده است.

بر اساس اطلاعات منابع ایران‌اینترنشنال، عامل ترور در شب برگزاری کنسرت به نزدیکی سالن رسید، اما با افزایش ناگهانی تدابیر امنیتی، در تماسی تلفنی از تهران دستور لغو عملیات را دریافت کرد.

طراحان ترور به این نتیجه رسیدند که توطئه احتمالا لو رفته است و برای جلوگیری از افشای کل شبکه، ترجیح دادند ماموریت را لغو کنند.

عامل ترور، دستور را از رامین یکتاپرست دریافت کرده بود، گنگستر ۳۶ ساله ایرانی-آلمانی که اردیبهشت‌ماه به دست عوامل منتسب به موساد در تهران کشته شد.

همان زمان یک منبع اروپایی به ایران‌اینترنشنال گفت او همراه با یک عضو دیگر سپاه پاسداران در تهران هدف حمله قرار گرفته و احتمالا در نتیجه عملیات موساد حذف شده است.

روزنامه واشینگتن پست اسفندماه ۱۴۰۱ به نقل از پنج مقام امنیتی آلمان و دو مقام اطلاعاتی غربی خبر دادرامین یکتاپرست مظنون اصلی سازماندهی حمله به یک مرکز یهودیان در شهر اسن آلمان بوده است.

حلقه رابط یگان ۸۴۰ نیروی قدس سپاه و مزدوران ایرانی-اروپایی

یک منبع اروپایی به ایران‌اینترنشنال گفت ترور ناموفق شاهین نجفی یکی از پروژه‌های پنهان‌مانده از یگان ۸۴۰ سپاه پاسداران‌ بود، واحدی سری که مسئول انجام ترورهای برون‌مرزی علیه اهداف غربی، اسرائیلی و همینطور مخالفان حکومت ایران است.

ریاست یگان ۸۴۰ را یزدان میر بر عهده دارد. مشهورترین عملیات شکست‌خورده این گروه، برنامه‌ریزی برای ترور یک دیپلمات اسراییلی در استانبول، یک روزنامه‌نگار فرانسوی و یک ژنرال آمریکایی در خاک آلمان بود که لو رفت، زمانی که موساد در عملیاتی ضدجاسوسی در خاک ایران، از منصور رسولی، قاچاقچی همکار سپاه پاسداران، بازجویی کرد.

اندکی بعد حسن صیادخدایی، یکی از ماموران ارشد یگان ۸۴۰ در تهران ترور شد. کمتر از یک ماه بعد، حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برکنار شد.

ایران اینترنشنال از یک منبع اطلاعاتی غربی و یک منبع داخلی به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد سپاه پاسداران قرار بود شهریورماه سال گذشته، شاهین نجفی، رپر و فعال سیاسی مخالف نظام را ترور کند. این یکی از ماموریت‌های سه جوخه ترور جدید واحد ۸۴۰ بوده.

گزارشی از مجتبا پورمحسن pic.twitter.com/ShpSWIjj66 -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 4, 2025

دو منبع به ایران‌اینترنشنال گفتند یک مقام ارشد یگان ۸۴۰ مسئول عملیات‌های جدید این گروه در خاک اروپا است. روزنامه دیلی میل آبان‌ماه به نقل از یک منبع اطلاعاتی غربی، او را محسن بزرگی نامید، اما بر اساس اطلاعات اختصاصی ایران‌اینترنشنال، نام واقعی این مامور ارشد سپاه پاسداران محسن علی‌نژاد کری بزرگ است.

او متاهل است و دو فرزند دارد و در محله نارمک تهران زندگی می‌کند. محسن علی‌نژاد کری بزرگ مسئول شبکه موسوم به آلمانی‌هاست.

در مراودات درون‌سازمانی، محسن را بزرگ صدا می‌زنند، اما رامین یکتاپرست شماره او را با نام سید در گوشی تلفنش ذخیره کرده بود.

بزرگ کسی است که اهداف را انتخاب و برنامه‌های عملیاتی را تایید می‌کند. او با مجموعه‌ای وسیع از مزدوران ایرانی و خارجی کار می‌کند که در مجموعه سپاه، سربازان بزرگ خوانده می‌شوند.

سرتیم محافظان محسن فخری‌زاده و دیگر اعضای شبکه آلمان

دو منبع به ایران‌اینترنشنال گفتند حامد اصغری، سرتیم محافظ محسن فخری‌زاده، چهره برجسته برنامه هسته‌ای نظامی ایران که چهار سال پیش به دست موساد ترور شد، عضو دیگر شبکه بزرگ در واحد ۸۴۰ سپاه پاسداران است.

او یکی از محافظ‌های باسابقه و مشهور مقام‌های ایرانی است، زمانی مسئولیت حفاظت از منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین ایران، و اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، را برعهده داشت و بعدا هم محافظ فخری‌زاده شد.

او در جریان ترور فخری‌زاده خودش را روی او انداخت و بر اثر اصابت چهار تیر مجروح شد. با این حال او مدت‌ها تحت بازجویی قرار گرفت و کارش را از دست داد.

اما اسفندماه ۱۴۰۰ در دولت ابراهیم رئیسی، به‌عنوان سرپرست مدیریت ورزش و سلامت سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شد. به گفته منابع ایران‌اینترنشنال، اصغری رابطه تناتنگی با رامین یکتاپرست داشت و در شبکه موسوم به ‌آلمان فعالیت می‌کرد. او در تدارک یک توطئه ترور دیگر هم علیه شاهین نجفی بود.

شبکه سربازان بزرگ چهار عضو دیگر هم دارد، خلیل در آلمان و ایران زندگی می‌کند و تدارک نقشه‌های رامین یکتاپرست را بر عهده داشت.

مهدی عزیز بنکدار مسئول جمع‌آوری اطلاعات گروه است که رامین او را به نیروی قدس سپاه پاسداران وصل کرد. او در تلاش برای ترور جوزف شوستر، مدیر شورای مرکزی یهودیان آلمان، با پهپاد بود که ناکام ماند.

در آن زمان یکتاپرست توانسته بود قطعات پهپاد مورد نظر را در بسته‌های اسباب‌بازی و با کامیون از مرز ترکیه به آلمان برساند.

عضو دیگر گروه روزبه علی‌زاده نام دارد؛ او بخشی از شبکه پول‌شویی برای تامین مالی عملیات‌های تروریستی بوده نه خود عملیات‌ها. او یک‌بار به ترکیه سفر کرد تا مواد مخدر را با طلا معامله کند.

و عضو آخر هم پاشان فشا نام دارد، صاحب شرکتی در آلمان که فقط شش ماه پاییز و زمستان کار می‌کند و در شش ماه دیگر در خدمت شبکه آلمان است.