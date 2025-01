وضعیت سیاست داخلی در ایران از حد تاسف‌بار گذشته و وارد مرحله مضحکه شده است. جماعتی که سراپا اوهام و‌ خیالات بودند و همچنان نیز هستند، دوباره آغاز به تنش‌آفرینی کرده‌اند

عباس عبدی - هم میهن



اگر در زمان دولت اصلاحات گفته می‌شد که هر ۹ روز یک مسئله ایجاد می‌کنند در دولت وفاق و بر خلاف راهبرد این دولت، در هر ۹ ساعت یک بار در حال مشکل‌آفرینی هستند و متاسفانه در حصار‌های امن سیاسی و قضایی قرار دارند و هر چه بخواهند می‌گویند و به هیچ مرجعی هم پاسخگوی سخنان بی‌پایه خود نیستند؛ جماعتی که در پیروی از گوبلز مبدع تکرار هر چه بیشتر «دروغ بزرگ» کم و کسر نمی‌گذارند و هر روز در صدد ایجاد مشکل هستند.

از نظر این جماعت دروغ باید چنان عظیم باشد که هیچ‌کس باور نکند که «کسی آنقدر گستاخ یا بی‌عقل است که چنین بی‌شرمانه حقیقت را تحریف کند.» از نظر آنان «در دروغ بزرگ همواره نیروی قابل باور بودن موجود است، و مردم دروغ بزرگ را زودتر از دروغ کوچک باور می‌کنند و اگر دروغی را مکرراً تکرار کنید، دیر یا زود آن را باور خواهند کرد.»

حالا بیایید به گذشته برویم. یک زمان مدعی شدند که اگر هیچ کاری هم نکنیم دلار ۱۵ هزار تومان کم می‌شود. رفتند در دولت و اداره اقتصاد کشور را در دست گرفتند هر کاری توانستند کردند و دلار را ۱۵ هزار تومان گران کردند.

گفتند سالی یک میلیون مسکن می‌سازیم رفتند در دولت و آنقدر تعداد ساخته‌ها اندک است که رویشان نمی‌شود اعلام کنند. گفتند تورم را نصف و تک‌رقمی می‌کنیم رفتند در دولت و تورم را زیاد کردند که کم نکردند تازه رکورد آن را هم شکستند.

گفتند با یک میلیون تومان یک شغل درست می‌کنیم رفتند در دولت و هزاران برابر این رقم را از جیب ملت خرج کردند ولی دریغ از ایجاد شغل مولد و کافی.

گفتند لامبورگینی تولید می‌کنیم در عوض رفتند در دولت و قیمت پراید را چند برابر کردند و البته کیفیتش را هم کاهش دادند. معنای سیاست در این مکتب سراسر خالی‌بندی و خلاف‌گویی است.

اینها را بگذارید کنار اظهارنظرهایی نابخردانه و به‌شدت هزینه‌زای آنان در امور خارجی و شکست‌های پیاپی که در این زمینه برای ایران عزیز ایجاد کردند یا در کنار ادعاهای خنده‌دار آنان در امور دینی و ظهور که هر روحانی تحصیلکرده‌ای آنها مسخره می‌کند و به اعتقادات دینی مردم ضربه زدند.

اینها حتی کارشان به دخالت در امور پزشکی و بازی با جان مردم هم رسید و ورود کرونا به ایران را دروغ محض دانستند و بعد هم بجای واکسن، عنبرالنسا به مردم تجویز کردند و با واردات واکسن مخالفت نمودند و....