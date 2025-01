ارتش اسرائیل تصاویری از عملیات کماندوهای اسرائیلی برای منهدم کردن تاسیسات زیرزمینی تولید موشک‌های ایرانی در سوریه را منتشر کرد

یورونیوز - ارتش اسرائیل برای اولین بار انجام این عملیات را روز پنجشنبه گذشته در جریان نشستی با خبرنگاران فاش کرد.

نداو شوشانی، از سخنگویان ارتش اسرائیل گفت: «این یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین عملیات‌های ویژه ما در سال‌های اخیر بود.»

بر پایه اعلام ارتش اسرائیل، در جریان انهدام تأسیسات تولید موشک‌های هدایت شونده در شبکه‌ای زیرزمینی که در کنار کوهی حفر شده، مستقر شده بود، اطلاعات مربوط به برنامه تولید تسلیحات شیمیایی سوریه نیز کشف شد.

سخنگوی ارتش اسرائیل به خبرنگاران گفت که هدف از این عملیات که در ۸ سپتامبر گذشته (۱۸ شهریور) انجام شد انهدام «تاسیسات تولید موشک‌های هدایت شونده نقطه‌زن (PGM) بود که تحت حمایت ایران در داخل خاک سوریه در نزدیکی مرز با لبنان مستقر شده بود. این کارخانه برای تولید ۱۵۰ تا ۳۵۰ فروند برای حزب‌الله طراحی شده بود تا در حملات هوایی آنها و گروه‌های نیابتی ایران در سوریه به اسرائیل استفاده شود.»

به گفته نداو شوشانی، به دلیل شرایط خاص زمین و زیرزمینی بودن این تاسیسات، ارتش اسرائیل نتوانسته بر حمله هوایی تکیه کند و در نتیجه از عملیات مخفی شبانه بیش از ۱۰۰ نیروی ویژه خود برای حمله به این تاسیسات استفاده کرده که ده‌ها فروند هواپیما از جمله چند فروند بالگرد پشتیبانی از آنها را برعهده داشتند.

تصاویر منتشر شده توسط ارتش اسرائیل، ضمن نمایش اتاق فرمان این عملیات، اعزام و نفوذ کماندوهای اسرائیلی به تاسیسات زیرزمینی تولید موشک را نشان می‌دهد که با انهدام نقاط حساس آن به پایان می‌رسد.

ارتش اسرائیل گفته که ۳۰ سرباز سوری نیز در جریان این عملیات کشته شدند.

سخنگوی ارتش اسرائیل گفته بود که ساخت این تاسیسات موشکی سوریه اواخر سال ۲۰۱۷ آغاز شد و در سال ۲۰۲۱ با ارسال ماشین‌آلات و قطعات تولیدی از ایران به این تاسیسات پایان یافت.