شبکه خبری «أخبار سوریا الحرة» که طرفدار گروه «هیأت تحریر الشام» و حاکمان جدید سوریه است، هنگام انتشار تصاویر دیدار سرکرده این گروه با وزرای خارجه آلمان و فرانسه، صورت وزیر خارجه آلمان را شطرنجی کرد.

دویچه وله - سفر آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان به دمشق نشان داد که رهبری جدید سوریهمشکلات عمده‌ای در برخورد با سیاستمداران تأثیرگذار زن خارجی دارد.

روز جمعه گذشته سوم ژانویه (۱۴ دی‌ماه) احمد الشرع، حاکم بالفعل سوریه با آنالنا بربوک در دمشق دیدار کرد. در ویدیویی که از هنگام ورود وزیر خارجه آلمان به کاخ ریاست جمهوری سوریه منتشر شده، دیده می‌شود که الشرع احتمالا به دلایل مذهبی، از دست دادن با بربوک خودداری کرده است.

دست ندادن الشرع با بربوک موجی از انتقادات و اعتراضات را در شبکه ‌های مجازی برانگیخت اما این تمام ماجرا نبود. طبق تحقیقات تیم راستی‌آزمایی شبکه خبری "ان‌تی‌وی" آلمان، تصاویر بربوک در کانال‌های وابسته به گروه شورشی اسلام‌گرای هیئت تحریر شام (HTS) تار و غیرقابل تشخیص شده است.

یکی از کانال‌های نزدیک به هیئت تحریر شام به نام "المرار" جمعه شب چهار تصویر از دیدار رسمی بربوک و هیئت آلمانی-فرانسوی در دمشق منتشر کرد. در هیچ‌یک از این تصاویر، چهره وزیر خارجه آلمان قابل مشاهده نبود، اما چهره وزیر خارجه فرانسه مشخص بود.

در یکی از تصاویر، چهره دو فرد دیگر نیز تار شده است. به نظر می‌رسد این افراد دو مترجم زن باشند که برای ترجمه مذاکرات دیپلماتیک در دیدار حضور داشتند. مقایسه تصاویر با منابع دیگر این موضوع را تأیید می‌کند.

رعایت حقوق زنان به‌عنوان معیار اصلی روابط با اروپا

بر اساس آموزه‌های قرآن، دست دادن بین مرد و زن ممنوع اعلام نشده است. حتی مسلمانان معتدل معتقدند لمس بخش‌هایی از بدن که مشمول پوشش اجباری نیستند، مجاز است. اما مسلمانان سخت‌گیر مانند اعضای هیئت تحریر شام از متون مذهبی این‌گونه برداشت می‌کنند که دست دادن با زن، گامی به سوی "فساد اخلاقی" است.

پیش از سقوط بشار اسد در سوریه، پوشش مذهبی زنان اجباری نبود و حتی اسماء اسد، همسر رئیس‌جمهور سابق، در انظار عمومی بدون حجاب ظاهر می‌شد.

این تفسیر معتدل از اسلام در خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز دیده می‌شود. به گزارش تیم "ان‌تی‌وی"، خبرگزاری "سانا" تصاویر مرتبط با سفر بربوک به دمشق را در گزارش‌های خود تار نکرده است.