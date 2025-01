تهران می‌گوید از «همه ابزارها» برای گرفتن حقابه از طالبان، استفاده می‌کند

روزنامه جمهوری اسلامی نیز نوشته که باید سفارت افغانستان در تهران از طالبان پس گرفته شود

روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه سیاست ایران در قبال طالبان از دولت روحانی اشتباه بوده و در دولت رئیسی پررنگ‌تر شده است؛ از دولت چهاردهم می‌خواهد که نسبت به تغییر آن اقدام کند.

این اقدامات شامل پس گرفتن سفارت افغانستان در تهران و کنسولگری مشهد از طالبان، تقلیل حضور اتباع مجاز افغانی به ۳ درصد که منطبق با مقررات بین‌المللی است، اخراج سریع کلیه اتباع افغانی غیرمجاز و قطع روابط تجاری با طالبان می‌شوند. این، حداقل فشار سیاسی است که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به حکومت خودخوانده طالبان وارد کند.

رادیو بین المللی فرانسه - وزارت خارجه ایران در واکنش به اختلاف‌های پسین با طالبان پیرامون مساله حقابه، می‌گوید که تهران از «همه ابزارها برای احیای حق» در زمینه حقابه استفاده می‌کند.

مساله اختلافات تهران با طالبان بر سر مساله حقابه، از مواردی بود که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری دوشنبه ۶ ژانویه، به آن پرداخت.

بقایی در پاسخ به پرسشی در مورد سدسازی‌ها در افغانستان و بروز اختلافات میان تهران و رژیم طالبان، گفت که «در افغانستان، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران آقای بیگدلی، موضوع را در دست پیگیری دارند، اینجا هم از همه امکاناتی که داریم برای پیگیری موضوع استفاده می‌کنیم.»

خبرگزاری ایرنای ایران، در گزارشی به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایران، نوشته که مساله حقابه ایران از رود هیرمند، برای تهران «روشن» است و ایران «در برخی موارد، سند موافقتنامه مشخص» دارد.

از زمان برگشت طالبان به قدرت، تهران همواره با رژیم طالبان بر سر مساله حقابه، اختلافاتی داشته که در برخی موارد حتی به درگیری مرزی میان دو طرف نیز انجامیده است.

در روزهای پسین نیز تهران به محدود شدن حقابه از سوی طالبان، شکایت کرده است.

حالا سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید که آب‌هایی که از افغانستان به سمت ایران در طی هزاران یا میلیون‌ها سال، روان بوده، «حقوقی» را برای همه طرف‌های دو سوی مرز ایجاد می‌کند.

وزارت خارجه ایران باورمند است که به بنیاد تواققنامه‌های دوجانبه، حقوق بین‌الملل عرفی و نیز اصل همجواری، طالبان باید حقابه ایران را تامین کنند.