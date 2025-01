اظهارات جنجالی اثباتی از فرماندهان ارشد نیروهای ایران در سوریه درباره سقوط اسد و نقش روسیه

العربیه - سرتیپ پاسدار «بهروز اثباتی» از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران در سوریه در یک سخنرانی در خصوص چگونگی فروپاشی رژیم بشار اسد روسیه را به «خیانت» متهم کرد و گفت: «ما در سوریه شکست بدی خوردیم.»

اثباتی در این سخنرانی که فایل صوتی آن در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده گفته «فساد در بدنه و فروپاشی اقتصادی از درون نیز باعث فروپاشی حکومت بشار اسد شد.»

او درباره نقش روسیه گفت مسکو تمام سیستم های راداری را خاموش کرد تا اسرائیل بتواند مقر اطلاعات نیروهای ایران موسوم به «شهید صادق» را بزند.

او درباره تهدیدات تهران درباره پاسخ به اسرائیل کفت «صحنه فعلی کشش وعده صادق۳ را ندارد» وافزود: «جمهوری اسلامی انتقام سید حسن نصرالله را گرفت.»

🎧📻 #بشنوید | سردار اثباتی از فرماندهان ارشد سپاه از خیانت روسیه به بشار اسد میگوید

🔸 روس‌ها از عوامل مهم فروپاشی بشار اسد بودند.



🔂 فایل بدون سانسور / افشاگری و سخنان فوق جنجالی سردار اثباتی از فرماندهان ارشد سپاه در سوریه در خصوص چگونگی فروپاشی حکومت بشار اسد... https://t.co/gBKJLhimbm pic.twitter.com/Y9rvcvoxvA -- AbdiMedia - Abdollah Abdi (@abdolah_abdi) January 7, 2025

این اظهارات در حالی مطرح شده که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در اظهاراتی گفت که شکست ارتش سوریه باید برای جمهوری اسلامی یک زنگ هشدار باشد. به گزارش خبرگزاری «ایسنا»، عراقچی سه‌شنبه هجدهم دی گفت: «ضربه‌ای که به ارتش سوریه وارد شد قبل از اینکه نظامی باشد، رسانه‌ای و روانی بود و در واقع ارتش سوریه قبل از جنگیدن شکست خورد.»

حکومت ایران بیش از 13 سال با اعزام نیروهای خود به سوریه از حکومت بشار اسد پشتیبانی کرده و همچنین حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌های نیابتی از جمله فاطمیون را نیز برای مقابله با مخالفان اسد در سوریه مستقر کرده بود.

با سرنگونی حکومت بشار اسد و فرار او به مسکو، ایران مهمترین متحد خود در منطقه را از دست داد.

سوریه، هفته گذشته از ایران خواست به حاکمیت و اراده مردم سوریه احترام بگذارد و نسبت به ایجاد هرج‌ومرج در این کشور هشدار داد.

تنش لفظی بین دمشق و تهران در روزهای گذشته افزایش یافته است؛ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هفته گذشته در واکنش به سقوط رژیم بشار اسد گفت: «برخی کشورها اگر دچار اشتباه بزرگ شوند و عوامل ثبات و اقتدار خود را که همان جوان‌های مومن هستند، از صحنه خارج کنند؛ همانند سوریه خواهند شد.»

خامنه‌ای تاکید کرد که «مقاومت» دوباره در سوریه ظاهر خواهد شد. مساله‌ای که دمشق آن را مداخله آشکار در امور داخلی و تلاش برای شعله‌ور کردن نزاع می‌داند.