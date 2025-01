یورونیوز - خسرو ملک، پدر مریم ملک از کشته‌شدگان در سانحه سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی می‌گوید: «طی سالی که گذشت سردار حاجی زاده که ما از او به دلیل مسولیت مستقیم در وقوع جنایت شکایت کرده‌ایم مفتخر به دریافت مدال شده است. چنانچه از زوایه ارتکاب به عملیات جنایتکارانه بنگریم باید گفت که الحق ایشان شایسته است.»

اشاره طعنه‌آمیز آقای ملک به ارایه «نشان فتح» به حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران است. اعطای این نشان از سوی علی‌ خامنه‌ای به حاجی‌زاده پس از عملیات «وعده صادق» انجام شد.

ملک در ادامه این مراسم خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی ایران گفت: «بنگرید و تعقل کنید از روزی که این جنایت روی داده، هر روز آواری سنگین‌تر بر سرتان فرو ریخته. بحران روی بحران و شکست پشت شکست. اینها همگی حاصل خون‌های پاکی است که توسط شما بر زمین ریخته شده و ضحجه انسانهای بی‌گناهی که بی‌هیچ دلیل به داغ فراق ابدی جگرگوشه‌هایشان مبتلا شدند.»

اعتراض خانواده‌ها در مراسم سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه همچنان بر روند «غیرعادلانه دادگاه» و دادرسی قضایی متمرکز است.

خانواده‌های داغدار بارها گفته‌اند که خواهان برگزاری دادگاهی عادلانه و نه «فرمایشی» برای رسیدگی به این «جنایت» هستند.

رفع نواقص پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح

در همین حال احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خبر داده «پرونده هواپیمای اوکراینی در سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال بررسی مجدد و رفع نواقص است.»

او در ادامه به بررسی این پرونده در «دیوان عالی کشور» اشاره کرده و اینکه پرونده با دقت مورد بررسی مجدد قرار گرفت و ایرادات و نواقصی که در پرونده وجود داشت، احصاء و برای بررسی مجدد به سازمان قضائی نیروهای مسلح برگردانده شد.

سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید به ایرنا گفته «بعضی از خانواده جان باختگان پرواز اوکراین پرونده خود را در بنیاد شهید تکمیل و برخی دیگر در حال تکمیل پرونده هستند اما آمار نهایی خانوادهایی که تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفته‌اند را ندارم چون برخی از آنها در شهرستان‌ها هستند و فرایند کار در آنجا انجام می‌شود.»

او همچنین درباره پرداخت غرامت به خانواده‌ها گفته «در دولت دوازدهم غرامت شهدای پرواز اوکراین از سوی وزارت راه و شهرسازی تصویب و برخی از خانواده ها به این وزارتخانه مراجعه و پول به حساب آنها واریز شد.»

او سپس به سخن فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در خصوص خانواده هایی که غرامت دریافت نکرده اند، اشاره کرد و گفت: «ایشان اعلام کردند که این امانت در اختیار این وزارتخانه است و هر زمان خانواده ها مراجعه کنند پول به حساب آنها واریز می‌شود.»