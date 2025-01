کیهان لندن - وبسایت اسرائیلی «والا» جزئیات جدیدی را درباره عملیات کشته شدن حسن نصرالله دبیرکل سابق حزب‌الله منتشر کرده است. در این گزارش که اسکای‌نیوز عربی هفتم ژانویه (۱۸ دی‌ماه) به بخش‌هایی از آن پرداخته، آمده است که یک افسر اسرائیلی با نام مستعار «جی» مدام مسئول ردیابی تحرکات نصرالله بود و در اجرای عملیات ترور او نیز مشارکت داشت.

مسئولیت این افسرِ ۲۹ ساله که «از نزدیکان نصرالله به شمار می‌رفت» این بود که بداند نصرالله و مقامات ارشد حزب‌الله هر لحظه در کجا حضور دارند. او دقیق‌ترین جزئیات درباره وضعیت زندگی آنها را ثبت می‌کرد تا یافتن مکان برای از بین بردن آنها دقیق و آسان شود.

به گفته منابع امنیتی اسرائیل، تعقیب نصرالله برای ترور او پس از جنگ ۲۰۰۶ آغاز شد، اما در آن زمان تصمیم سیاسی برای اجرای این ترور گرفته نشد.

وقتی نصرالله تصمیم به حمایت از حماس در جنگ غزه گرفت، طرح ترور او در اسرائیل بطور جدی مطرح شد و پیش رفت و تصمیم گرفته شد که او را فریب دهند و این تصور را در او ایجاد کنند که اسرائیل قصد ندارد جنگ را به حزب‌الله در لبنان و علیه وی گسترش دهد.

نصرالله ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ در یک سخنرانی اعلام کرد که جنگ را متوقف نمی‌کند مگر اینکه اسرائیل جنگ علیه غزه را متوقف نماید. اسرائیل از این اظهارات به‌ عنوان بهانه‌ای برای تشدید اقدامات خود علیه لبنان استفاده کرد و نیروهایش وارد عملیات زمینی شدند.

با این عملیات، ۱۸ سال کار اطلاعاتی در سرویس‌های امنیتی اسرائیل برای جمع‌آوری دقیق اطلاعات درباره تمامی اعضای حزب‌الله، از دبیرکل و رهبران ارشد تا پایین‌ترین رده فرماندهان این گروه، نتیجه داد.

آمیر بوحبوت خبرنگار نظامی اسرائیلی فاش کرد که تصمیم ترور پس از عملیات انفجار زنجیره‌ای پیجرها در ۱۷ و ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ گرفته شد. طی این عملیات داخل دستگاه‌های ارتباطی اعضای حزب‌الله از جمله «پیجرها» و بیسیم‌های «واکی تاکی» مواد منفجره کار گذاشته شده بود.

چند روز قبل از ترور نصرالله، یک افسر اطلاعاتی ارتش اسرائیل به مکان دقیق نصرالله دست یافت. شلومو بندر رئیس سرویس اطلاعات نظامی اسرائیل از رؤسای واحدهای مختلف خواست نظرشان را درباره عملیات این ترور اعلام کنند. همگی موافقت کردند و سپس موضوع به هرتزی هالوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل ارجاع داده شد. او نیز با عملیات موافقت کرد و آن را به بنیامین نتانیاهو مطرح نمود که او نیز تأیید نهایی را صادر کرد.

اطلاعات دقیق درباره محل حضور نصرالله نه فقط از طریق تونل‌ها، بلکه از طریق تحرکات روی زمین نیز جمع‌آوری شد.

منابع اطلاعاتی اسرائیل پیش‌بینی کردند که او در مخفیگاه زیرزمینی واقع در مجتمع مسکونی شامل ۲۰ ساختمان عظیم در ضاحیه جنوبی حضور دارد. آنها این موقعیت را یک فرصت بی‌نظیر دانستند که ممکن است هرگز تکرار نشود.

آخرین جلسه تصمیم‌گیری با حضور نتانیاهو برگزار و یک اسکادران هوایی آماده اجرای مأموریت شد. دست‌کم ۱۴ فروند هواپیمای جنگی به سلاح و مهمات مجهز شدند و در مجموع ۸۳ بمب با وزن ۸۰ تُن روی هواپیماها نصب شد. زمان اجرای عملیات برای ساعت ۱۸:۲۱ همزمان با اذان مغرب تعیین شد. در عرض ۱۰ ثانیه، عملیات به پایان رسید و سرنوشت نهایی حسن نصرالله با کشته شدن وی در این عملیات رقم خورد.