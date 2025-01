رامتین شهرزاد - رادیو زمانه

گروهی از اهالی رسانه پس از انتشار مصاحبه محمدرضا یزدان‌پرست با آیدین آغداشلو می‌گویند «رسانه‌ها باید در ساختار مردانه و جنسیت‌زده خود بازنگری کنند». از این مصاحبه و واکنش‌ها به آن چه می‌دانیم؟ در قسمت نخست، روایت آزارهای جنسی و بازنگری این روایت‌ها را در این مصاحبه بررسی می‌کنیم.

چهار سال پس از آن‌که نیویورک‌تایمز در دی ۱۳۹۹ روایت‌های ۱۳ زن از سوءرفتار جنسی منتسب به آیدین آغداشلو، نقاش، شاعر و نویسنده ۸۵ ساله را منتشر کرد، سرانجام او در مصاحبه با «شبکه شرق» روبه‌روی محمدرضا یزدان‌پرست، مجری سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشست تا در کنار دیگر سوژه‌های این گفت‌وگو، درباره‌ی اتهام‌های آزار جنسی هم صحبت کند.

همان ابتدا و اندکی پیش از انتشار مصاحبه، سامان موحدی راد، دبیر بخش آنلاین روزنامه شرق در اعتراض به این امر استعفا می‌دهد و در یک رشتو در شبکه اجتماعی ایکس می‌نویسد:

سه ماه و سه روز بعد از قبول مسئولیت بخش آنلاین روزنامه شرق امروز از این پست استعفا دادم. کوتاه اگر بخواهم بگویم اختلاف نظر با مدیرمسئول در نحوه‌ی هدایت گروه آنلاین تنها دلیل بود. از برخی ناهماهنگی‌های فرایندی می‌شد چشم‌پوشی کرد اما دعوت و تریبون دادن به فردی چون «آیدین آغداشلو» برخلاف نظر صریحم عبور از خط قرمزی است که نمی‌توانم از آن چشم‌پوشی کنم. همین دو‌هفته پیش نوشته بودم شرق خانه‌ی من و بهترین تصمیم کاری‌ام بود. بی‌اغراق این ۹۳ روز بهترین روزهای تمام دوران کارم بود. از همکاری با دوستانم بیش از پیش لذت بردم و روزها و ساعت‌های خوبی داشتیم.

در توضیح منتشر شده با این مصاحبه در یوتیوب، این گفت‌وگو برنامه‌ای از «تاک‌شوی رُک» و «گفت‌وگوی مشروح و شفاف محمدرضا یزدان‌پرست» با آغداشلو معرفی شد که در آن «حرف‌هایی برای اولین‌بار» از «بی‌پناهی انسان معاصر و اثر انقلاب ۵۷ بر هنر و روشنفکری گرفته تا دو ازدواج و طلاق در زندگی شخصی و اتهامات اخلاقی و سرقت هنری و حواشی حراج تهران و رنج مهاجرت و دوستی و معاشرت با شعرا و سینماگران معاصر و...» بیان شده‌اند.

از همان شروع مصاحبه، وعده‌هایی از جمله «رک‌گویی و مشروحیت» به نظر توخالی می‌رسند: یزدان‌پرست همان ابتدا با بیان این‌که «میهمان امروزم نقاش و تصویرگر پیش‌کسوتی است با چشمانی نافذ و هیاتی کاریزماتیک» مخاطب را به مکث وا می‌دارد، گویی از همان آغاز سبک و سوی مصاحبه را مشخص می‌کند: مجری در قامت یک پیرو یا شاگرد از محضر استاد، یا بگویی پیر یا پدرسالار، وقت حضور گرفته تا به فرمایش‌های ایشان گوش کند و درس بیاموزد.

این تفاوت با خواسته مخاطبی دارد که در این چهار سال، دیگر نظرش با توجه به رویدادهای اجتماعی مانند جنبش «زن، زندگی، آزادی» به کل زیر و رو شده است و دیگر آن دنیایی را که در آن چهارچوب سنتی قدرت حاکم است قبول نمی‌کند؛ یعنی آن چهارچوبی که پدر/استاد می‌گوید و تو/شاگرد اطاعت می‌کنی، در این جامعه‌ آگاه‌تر شده دیگر معنای خود را از دست داده است.

«این منبر خودستایش‌گری»

پیش از انتشار گزارش نیویورک‌تایمز، آغداشلو در بیانیه‌ای که توسط وکیل‌اش نوشته و به نیویورک‌تایمز ارسال شد، این روایت‌ها را رد کرد، چون نظر او را نسبت به این گزارش خواسته بودند. این روال رسانه‌ها برای زمانی است که نقد و یا اتهام جدی درباره‌ی کسی مطرح می‌شود: از او پاسخ، نظر، یا واکنش می‌خواهند و به او فرصت می‌دهند که به اتهام‌های وارد شده پاسخ دهد. انتظار بخشی از جامعه، به‌خصوص اهالی رسانه از مصاحبه شرق، گفت‌وگویی در فضایی امن بین دو نفر است که در موضوعی مشخص با سوالاتی حرفه‌ای و تلاش برای رسیدن به پاسخ همراه باشد اما آن‌گونه در فضای مجازی مکرر نوشتند، مجری میهمانش را «به چالش نکشید».

بخش حیرت‌انگیز اما اینجاست: در طول مصاحبه نه تنها آغداشلو به چالش کشیده نمی‌شود، بلکه به شکلی غیرحرفه‌ای بارها تأیید و ستایش شد. این احساس به مخاطب دست می‌دهد که نیت برنامه بیش از گفتگو، تحسین خصال اخلاقی و ویژگی‌های ظاهری او بوده است. او با «چشمان نافذ، صبر بسیار، چهره کاریزماتیک و هنرش» بارها تحسین می‌شود، بی‌ آنکه حتی لحظه‌ای خللی به این منبر خودستایش‌گری وارد شود.

آنچه گفته نشد، مهم‌تر جلوه یافت

در مصاحبه یزدان‌پرست با آغداشلو، روایت‌های آزار زنان و پژوهش‌های رسانه‌ای در موضوع آن نادیده انگاشته می‌شوند. مجری، قضاوت شخصی خودش را به سوال‌ها می‌آورد و به‌رغم وجود نام‌ها و عکس‌های افراد در گزارش نیویورک‌تایمز به قلم فرناز فصیحی، در خلال گفت‌وگوی شرق تایید می‌کند که «نامی منتشر نشد» و «سند و مدرکی» وجود نداشت. سند و مدرک معنا نمی‌شوند و نه مجری و نه آغداشلو هیچ‌یک توضیح نمی‌دهند که زنان دقیقا چگونه می‌توانند وقوع آزار جنسی را ثابت کنند.

با وجود این، مانند دیگر حضورهای رسانه‌ای، بخصوص مردانی که به آزارهای جنسی متهم شده‌اند، آنچه در گفت‌وگو نیست از آنچه هست مهم‌تر جلوه می‌کند.

یکی از مهم‌ترین‌هایی که نیست، نادیده گرفته شدن زنان در مثال روایت‌های آزار، شیوه صحبت در مورد همسران پیشین آغداشلو است و اینکه در گذر مصاحبه، آغداشلو در صحبت‌هایش در موضوع تاریخ، هنر، فرهنگ، جامعه، ادبیات و شعر فارسی، مکرر از مردان به اسم کامل نام می‌برد و عمدتاً اشاره به دوستی‌هایش با آنها می‌کند اما زنان انگار وجود خارجی ندارند، یا مهم نیستند. مجری هم در این زمینه با آغداشلو همراه است و «چالشی» درست نمی‌کند که بپرسد خب جای زنان در میانه این تاریخ معاصر کجاست؟ آنها چه اثری بر جای گذاشتند؟

هم‌زمان، بخصوص در یک ساعت نخست گفت‌وگو که آغداشلو مفصل در موضوع گذشته صحبت می‌کند، او در جلوی چشمان مخاطب یک اقتصاد روابط شکل می‌دهد که در آن او، استادی است در میان دیگر پدران جامعه. مهم‌ نیست خود این پدران، خویشتن را پدر بشناسند یا نه، ولی در اینجا، او در جمع آنان ایستاده نشان مخاطب می‌دهد و به‌عنوان یک فرد در جایگاه قدرت، خود را در جایگاه قاضی می‌بیند تا روایت‌ها را به شکلی که خود صلاح می‌داند، قضاوت کند، سپس مانند یک پدرسالار یا استاد نمره دهد و درنهایت به آنها امتیاز ردی اعطا کند.

خود آغداشلو در بخش نخست مصاحبه می‌گوید که «آدم باید بدنبال پدر خودش و پدران خودش بگردد و جست‌وجو کند و شاید بفهمد کدام را از کجا گرفته» اما انگار در چشم‌انداز او، انسان از «مادر خودش و مادران خودش» نمی‌آموزد. یا اگر آموخته، دلیلی برای بیانش وجود ندارد.

آغداشلو از مادرش تنها زمانی صحبت می‌کند که خودش را «کلفت» یک خانواده جا زده تا بتواند از سرکوب شوروی سوسیالیستی به ایران فرار کند. از همسرهایش فقط یک مرتبه نام می‌برد و آنها اغلب در کلام او «دیگری یا او» هستند.

در جایی که آغداشلو می‌خواهد مثال از تلاش هنر ایران پس از انقلاب برای یافتن جایگاه خود بگوید هم از «قبا» - لباس مردانه با جایگاه مذهبی - استفاده می‌کند و می‌گوید:

پیدا کردن اینکه این قبا را کجا می‌خواهند بیاوزیند، آن میخی که این قبا باید بهش آویخته می‌شد، پیدا نبود و جایش توی تاریکی دیوار را دستمالی می‌کردند و یک جایی هم دست‌شان زخمی می‌شد، جای آویخته شدن معلوم نبود.

مجری هم به آغداشلو آغوش باز مردانه‌اش را واگذار می‌کند تا با روایت‌های آزاد فعالیت‌های «آن خانوم خبرنگار و آن آقا» را تحلیل کند و سپس «جنبش من هم» (Me too جنبشی جهانی که در آن زنان در موضوع آزارهای جنسی اغلب در فضای کار توسط قدرتمندترین مردان گفتند) را زیر سوال ببرد که هدفش از دید آغداشلو، «چپاندن» اتهام به «آدمی است که کسی شده» و «ارزش خبری دارد» و آن هم به‌شکلی نظام‌مند.

آغداشلو تصویری ترسیم می‌کند که یک عده‌ای انگار نشسته‌اند تا به‌شکل سیستماتیک جایگاه پدرانه او را زیرسوال ببرند. در این چشم‌انداز، زنانی که مثلا به‌عنوان شاگرد پیش او آمده بودند تا از او هنر بیاموزند اما بعد با نام خود یا بدون ارائه نام گفتند که به‌عنوان مثال، «دستمالی» شده‌اند، در شیوه پرسش مجری، نامرئی می‌شوند چون از دید او، هدفشان «کامیابی» بوده اما به آن «نرسیدند»؛ آنجا که مجری می‌گوید:

آقای آغداشلو آیا بوده در همین موارد کسی یا کسانی، خانمی یا خانم‌هایی به واسطه هیئت ظاهری جذاب شما، به واسطه نام و شهرت و هنرتان به شما نزدیک شده باشد و به آنچه در ذهنش به کامیابی معنا می‌شود، نرسیده باشد و بعد بیاید آن نزدیک‌شدن را به تعرض تعبیر کند؟

بخشی دیگر از بیانیه اهالی رسانه در همین رابطه می‌گوید:

آغداشلو در این مصاحبه جنبش روایت‌گری را «اقدامی سیستماتیک» برای لکه‌دار کردن افراد صاحب‌نامی چون او می‌داند. او بارها تاکید می‌کند که این اتهام‌ها به دلیل اعتبار بالای خود و «از روی توهم» و «غیظ» زنان بوده است... اینجا مسئله فقط رفتار غیرحرفه‌ای روزنامه‌نگارانه نیست بلکه ضبط بیش از یک ساعت مدح از فردی با اتهام‌ آزارهای زنجیره‌ای است. شبکه شرق قطعا می‌داند که انتشار چنین محتوایی کدام کفه نابرابری‌های جنسیتی را سنگین‌تر می‌کند و تا کجا با ارعاب راویان به فرهنگ سکوتی که سال‌ها حول روایتگری علیه خشونت‌های جنسی بود دامن می‌زند. گویی به راویان بالقوه و بالفعل جنبش روایت‌گری گفته می‌شود که حتی اگر جرأت کنید و پا پیش بگذارید چندی بعد، یا به بیان آغداشلو «وقتی که گرد و خاک خوابید»، متهمان را جلوی دوربین می‌آوریم تا از آنان اعاده حیثیت کنیم.

«از روی توهم و غیظ زنان»

از نیویورک تایمز تا حتی خبرنگاران شرق، رسانه‌ها در چند سال اخیر در تلاش برای گرفتن پاسخ از آغداشلو نسبت به اتهام‌های مطرح شده علیه او بودند و این گفت‌وگو، شاید این انتظار را در مخاطب ایجاد می‌کرد که سوال پرسیده شود و پاسخ آغداشلو را بشنویم؛ اما سوال‌ها به سبکی عجیب پرسیده می‌شود و پاسخ آغداشلو هم متمرکز بر «توهم و غیظ زنان» است، کل اتهام‌ها را به «یک آقا و آن خانم خبرنگار» محدود می‌کند و میزبان، انگار روایت نیویورک‌تایمز از این اتهام‌ها را نخوانده، چون برخلاف جزئیات آن صحبت می‌کند.

سانسور هم در اینجا حاضر است، مثالش چند مرتبه‌ای است که میزبان نام «نیویورک‌تایمز» را نمی‌گوید و آن را به «یک رسانه آن ور آبی» محدود می‌کند.

به چالش نکشیدن میزبان، بیشتر از همه پس از سوال مجری در موضوع روایت آزارهای جنسی دیده می‌شود.

پس از آنکه پزدان‌پرست بحث «اتهاماتی که به شما زده بودند» را باز می‌کند، آغداشلو ابتدا چندین جمله در مورد این می‌گوید که «همیشه خواننده روزنامه شرق بودم» و به‌رغم اینکه «به وسیله دوستی پیغام دادم که شما چرا صبح به صبح یک روزنامه مجانی برای من نمی‌فرستید؟»، همیشه وعده می‌دهند و «روزنامه‌فروشم شرق را برایم می‌فرستد». او در اینجا هم اقتصاد روابطش با دیگر مردان را ابتدا پیش می‌کشد تا جایگاه قدرت خودش را در کنار جایگاه قدرتمند دیگر مردان حاکم بر شبکه شرق نشان بدهد و بعد «ارادت» خود را ابراز می‌کند:

هنوز هم روزنامه‌فروشم [شرق را] برایم می‌فرستد. ولی این باعث کم شدن ارادت من به این روزنامه بسیار وزین نمی‌شود. اتفاقا من خیلی دوست داشتم خیلی پیش‌تر، چون الان دیگر فکر می‌کنم، ساده‌لوحانه‌ است شاید، فکر می‌کنم گردوخاک نشسته به مقدار زیادی و شاید به این دلیل خیلی دوست داشتم که در همان سه چهار سال قبل یکی از من این سوال را می‌کرد.

میزبان می‌گوید «یک رسانه آن‌ور آبی خواست از شما جواب بگیرد و رد کردید» و آغداشلو تکذیب می‌کند.