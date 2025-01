«یکی از نیروها پرسید پس چرا حضرت آقا گفت اگر اسرائیل غلطی بکند حیفا و تل‌آویو را با خاک یکسان می‌کنیم؟ پرسید پس چرا کاری نکردیم؟ که من باید بگویم نمی‌دانم.»

ایندیپندنت فارسی - بهروز اثباتی، از فرماندهان بلندپایه و تاثیرگذار سپاه قدس که مسئولیت قرارگاه فضای مجازی ستاد کل نیروهای مسلح ایران را هم بر عهده دارد، در یک سخنرانی اعتراف کرده است که نظام ایران متحمل «شکستی بد و سنگین» در سوریه شده است.

او همچنین گفت موشک‌های سپاه پاسداران توانایی انهدام پایگاه‌های آمریکایی را ندارد، از بی‌اعتنایی بشار اسد به نامه‌های خامنه‌ای و سفر ابراهیم رئیسی پرده برداشت و همچنین افشا کرد که کیومرث پورهاشمی، یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه به دست نیروهای دولت اسد کشته شده بود.

علی خامنه‌ای، رهبر نظام جمهوری اسلامی طی سخنرانی‌های متعدد خود در هفته‌ای اخیر، بارها تلاش کرده بود تا با کم‌اهمیت جلوه دادن سقوط دولت اسد در سوریه به‌عنوان اصلی‌ترین متحد منطقه‌ای جمهوری اسلامی، به هواداران خود روحیه بدهد و مدعی «وضعیت مناسب و پیروزی‌های جبهه مقاومت» شود.

اما بر اساس فایل صوتی یک ساعته‌ای که خبرگزاری تابناک منتشر کرده است، بهروز اثباتی، به‌عنوان فرمانده‌ای که به گفته خود «تا آخرین شب قبل از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه حضور داشت»، هفته گذشته در مسجدی در تهران و میان نیروهای نظامی و هواداران جمهوری اسلامی سخنرانی کرد و توضیح داد که «سوریه را از دست دادیم» و در تضادی با آشکار با ادعاهای خامنه‌ای، اعتراف کرد که «این اتفاق افتخار ندارد، بلکه باختیم، ضربه خوردیم و خیلی هم برای‌مان سخت بود.»

او که از نیروهای هم‌دوره و فرماندهان مورد اعتماد قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شده نیروی قدس سپاه پاسداران محسوب می‌شد، افزود روسیه طی بیش از یک سال اخیر با اسرائیل «همدستی» کرد تا برنامه‌های نتانیاهو برای ترور فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه‌نظامی در سوریه عملی شود.

اثباتی همچنین تشریح کرد که روس‌ها «در هر مقطع حساس رادارها و پدافند خود را خاموش می‌کردند تا «اسرائیل بتواند به راحتی» فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، ازجمله صادق امیدزاده، معاون وقت اطلاعات نیروی قدس در سوریه، رضی موسوی، فرمانده وقت نیروی قدس در سوریه یا محمدرضا زاهدی که پس از رضی موسوی هدایت نیروی قدس در لبنان و سوریه را به‌عهده گرفته بود را هدف قرار دهد.

این فرمانده ارشد سپاه پاسداران که نیویورک‌تایمز، نقش او در فرماندهی شبکه شبه‌نظامیان جمهوری اسلامی ایران و متحدانش در منطقه را حتی «مهم‌تر از اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس» توصیف می‌کند، در ادامه توضیح داد که بشار اسد، در حدود یک سال آخر هیچ همکاری با نیروهای ایرانی برای حمله به اسرائیل انجام نمی‌داد و بارها درخواست‌های جمهوری اسلامی ایران برای انجام عملیات مختلف از خاک سوریه را رد کرد.

به گفته بهروز اثباتی، «روسیه درخواست ایران در آخرین روزهای حکومت اسد برای گرفتن هزار قبضه سلاح کلاشنیکف که برای حفظ یکی از خطوط مهم در سوریه لازم بود را رد کرد» و «حتی اجازه فرود هواپیمای حامل تسلیحات ایران در پایگاه حمیمیم را نداد.»

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

دولت اسد ابراهیم رئیسی را تحویل نگرفت

او در بخش دیگری از سخنانش درباره «تمایل بشار اسد به نزدیک شدن به قدرت‌های عربی منطقه به‌جای ایران» در دو سال اخیر سخن گفت و سپس با اشاره به عدم استقبال از ابراهیم رئیسی در سفر به سوریه، افزود: «فهمیدیم قرار نیست از رئیسی استقبال کنند و به همین خاطر سریع قرارگاه تاسیس کردیم. پنج یا شش ساعته کل جاده را تزئین کردیم، اما بعد دیدیم که از فرودگاه تا قصر را پرچم امارات زده‌اند. چون وزیر امور خارجه امارات می‌خواست صبح بیاید و عصر برگردد. ما اعتراض کردیم.»

روز گذشته اسماعیل کوثری، سرتیپ سپاه پاسداران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز درباره وعده جمهوری اسلامی برای انتقام گرفتن از اسرائیل گفته بود: «اگر به‌اصطلاح ما مثلا دست‌و‌بالمان باز بود، شاید تا الان وعده صادق ۳ و ۴ و فلان و همه را عمل کرده بودیم.» از سوی دیگر غلامحسین غیب‌پرور، جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه امام علی هم با اشاره به ترور پیاپی رهبران و فرماندهان حماس، حزب‌الله و سپاه پاسداران در ماه‌های اخیر مدعی شد که «ما باور داریم دوران آخرالزمان را طی می‌کنیم و دشمن می‌خواهد ما ناامید و مضطرب شویم.»

مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی

اعترافاتی که در کنار سخنرانی جدید بهروز اثباتی، بار دیگر ثابت می‌کند که علی خامنه‌ای، پرمخاطره‌ترین روزهای حکومت خود را تجربه می‌کند و پس از شکست‌های پیاپی و کشته‌شدن سریالی فرماندهان نظامی‌اش در ایران و کشورهای دیگر، حالا با عزم جدی نتانیاهو برای مقابله با جمهوری اسلامی و بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، بیش از هر زمان دیگر با خطر مواجه است.