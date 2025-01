ایران اینترنشنال - حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ، پیش از برگزاری رزمایش جمعه که با عنوان رزمایش ۱۱۰ هزار نفره راهیان قدس برگزار شد، گفته بود بر اساس رویه‌ای که پس از سقوط اسد افزایش یافته است، بسیاری از سپاهی‌ها و بسیجی‌ها از پذیرش دعوت برای شرکت در رزمایش خوداری کرده‌اند.

علی‌محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران، پیشتر گفته بود این رزمایش با هدف آماده‌سازی برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی علیه پایتخت، طراحی شده است.

براساس اطلاعاتی هم که رسانه‌های رسمی در ایران منتشر کردند هدف این رزمایش «پیام آمادگی همه‌جانبه بسیجیان برای مقابله با هر تهدید و نشان دادن سطح آمادگی، انسجام و مهارت‌های حرفه‌ای بسیجیان در امداد و نجات، دفاع از کوی و برزن و مقابله با عملیات‌های تروریستی» بوده است.

نائينی گفته بود این رزمایش ۱۱۰ هزار نفره خواهد بود که با توجه به ابراز نگرانی پیشینی فرمانده سپاه تهران بزرگ از عدم ثبت‌نام به گفته او «بسیاری از دوستان دارای افتخار حضور در سپاه و بسیج» برای شرکت در این رزمایش، مشخص نیست با حضور چه تعداد افرادی برگزار شده است.

حسن‌زاده در صحبت‌های خود که یک روز پیش از برگزاری رزمایش ایراد شده و در رسانه‌های داخلی منتشر شده با اشاره به آن‌چه او خطر «اختلال جمعیتی» در رزمایش خوانده، گفت:‌«بر اساس آمار حدودی که به بنده وصول شده، دست کم ۲۷هزار برادر و خواهر اهل افغانستان و مقیم ایران فرم شرکت در رزمایش را پر کرده‌اند»

حسن‌زاده در ادامه با اشاره به آن‌چه رویه عدم همراهی اعضا سپاه و بسیج با برنامه‌های سپاه خوانده، گفت:‌ «متاسفانه بسیاری از دوستان که افتخار حضور در بسیج و سپاه را داشته‌اند، تا این لحظه یا به‌علل مختلف عذر خواسته‌اند و یا هنوز پاسخ قاطع نداده‌اند. رویه‌ای که بعد از حوادث سوریه شاهد افزایش آن هستیم.»

حسن‌زاده در ادامه بدون اشاره به جزئیات، گفته بود شرکت در این رزمایش برای شرکت‌کنندگان مزایایی دارد: «بسیج و سپاه در این زمینه از هیچ چیز کوتاهی نخواهند کرد و اتفاقا برادران و خواهران افغانی متقاضی هم از این قضیه راضی هستند.»

مزایایی که بخشی از آن در زمان برگزاری رزمایش رونمایی شد و بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، بین شرکت‌کنندگان آن بسته معیشتی، جهیزیه و لوازم التحریر توزیع شد.

برگزاری رزمایش‌های مختلف همزمان با افزایش نارضایتی‌ها

هم‌زمان با افزایش نارضایتی‌ها در ایران، سپاه پاسداران در حال اجرای سلسله رزمایش‌هایی در کشور است. هدف رزمایش بسیجیان در تهران، که برای دومین بار در دو ماه اخیر برگزار شد، مقابله با اعتراضات مردمی در پایتخت است.

حدود دو ماه پیش، رزمایش امنیتی در اطراف تهران در جاده تلو و در مقر تیپ امنیتی آل محمد سپاه پاسداران که بر سرکوب اعتراضات شهری متمرکز بود، برگزار شد.

سپاه از روز شنبه ۱۵ دی‌ماه هم رزمایش چند مرحله‌ای موسوم به «پیامبر اعظم ۱۹» را در کشور آغاز کرد که برخلاف رزمایش‌های مشابه که معمولا در سه ماه آخر هر سال از سوی نیروهای مسلح انجام شده، این بار بیشتر بر موضوع امنیت شهری متمرکز شده است.

۱۸ دی‌ماه هم نیروهای موسوم به «صابرین» سپاه در این رزمایش شرکت کردند که به گفته احمدعلی فیض‌اللهی فرمانده این تیپ، در شرایطی که سایر نیروها نیاز به پشتیبانی دارند وارد عمل می‌شوند.