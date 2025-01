رسانه‌های اسرائيلی اعلام کردند که قطر در رابطه با پیشرفت معامله آزادی گروگان‌ها «پیام مثبتی» به اسرائیل ارسال کرده است

ایندیپندنت فارسی - سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل روز شنبه، ۲۲ دی‌ماه گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پس از دریافت «پیام مثبت» از طرف حماس، نشست فوری با یسرائیل کاتز، وزیر دفاع، و تیم مذاکره‌کننده خود برگزار کرده است.

در همین حال، جان کربی، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، با تیم مذاکره‌کننده آمریکا در دوحه گفتگو کرده است. کربی تاکید کرد که مذاکرات برای دستیابی به توافق آتش‌بس پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری بایدن با جدیت در حال پیگیری است.

پیش از این، «آکسیوس» گزارش کرده بود که با وجود برخی پیشرفت‌ها در مذاکرات میان اسرائیل و حماس، اختلافات اساسی همچنان باقی است. همچنین، روزنامه «تایمز اسرائیل» به نقل از مقامات آمریکایی از خوش‌بینی محتاطانه آنها نسبت به دستیابی به آتش‌بس در غزه خبر داده بود.

ویلیام برنز، رئیس سازمان سیا، نیز پیش‌بینی کرده که توافق آتش‌بس در غزه ظرف دو هفته آینده حاصل خواهد شد.

براساس گزارش شبکه تلویزیونی «کان» (KAN) اسرائیل، قطر در رابطه با آزادی گروگان‌‌ها و توافق آتش‌بس «پیام مثبتی» را از طرف حماس به اسرائیل ارسال کرده است.

در این گزارش آمده است که «پیام مثبت» به فهرست گروگان‌هایی که قرار است آزاد شوند و همچنین سایر موارد اختلاف بین دو طرف مربوط می‌شود.

شبکه کان تاکید کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائيل، یک جلسه ارزیابی با وزیر دفاع و تیم مذاکره‌کننده تشکیل داده است.

همچنین به نقل از برخی «منابع خارجی» گفته شده که هر دو طرف یعنی حماس و اسرائیل «به توافقی اصولی برای مذاکره درمورد مرحله دوم آزادی گروگان‌ها به موازات اجرای مرحله اول معامله» دست یافته‌اند.

با این حال منابع فلسطینی آشنا با جزئیات مذاکرات به این شبکه گفتند که طرفین هنوز درمورد مرحله دوم حرفی نزده‌اند و فعلا مذاکرات درمورد مرحله اول است.

به گفته برخی از منابع، یکی از موانع مهم در این دور از مذاکرات این است که گفت‌وگوها با حماس در خارج از نوار غزه انجام می‌شود نه با رهبری حماس در نوار غزه. از این رو، این نگرانی وجود دارد که حتی اگر این معامله به نتیجه برسد، محمد سنوار، رئیس شاخه مسلح حماس، تصمیم دیگری بگیرد.