آزادی گروگان‌های اسرائیلی؛ ترامپ: مذاکره‌کنندگان با یکدیگر دست دادند و توافق نزدیک است

یورونیوز - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده روز دوشنبه در جریان مصاحبه‌ای تلفنی با شبکه نیوزمکس ادعا کرد که مذاکرات جاری بر سر آزادی گروگان‌های اسرائیلی تا آخر این هفته نهایی خواهد شد.

او گفت: «ما به نهایی شدن توافق بسیار نزدیک هستیم. آنها باید چنین کاری را بکنند وگرنه دردسرهای زیادی برایشان بوجود خواهد آمد؛ مشکلات زیادی که قبلاً هرگز ندیده‌اند. آنها این کار را انجام خواهند داد.»

ایران اینترنشنال - خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از دو مقام مطلع از مذاکرات نوشت که حماس پیش‌نویس توافق آتش‌بس در نوار غزه و آزادی ده‌ها گروگان را پذیرفته است.

قطر که نقش میانجی را در این مذاکرات ایفا می‌کند، اعلام کرد که مذاکرات اکنون به «نزدیک‌ترین نقطه» برای دستیابی به توافق رسیده است.

آسوشیتدپرس نسخه‌ای از پیش‌نویس توافق را به دست آورده است و یک مقام مصری و یک مقام حماس صحت آن را تایید کرده‌اند.

یک مقام اسرائیلی هم گفت پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما جزییات توافق هنوز در حال نهایی‌سازی است.

این طرح باید برای تایید نهایی به کابینه اسرائیل ارائه شود.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری هفتگی گفت که مذاکرات جاری مثبت و سازنده است، اما از ارائه جزییات درباره این گفت‌وگوهای حساس خودداری کرد.

او گفت: «امروز به نزدیک‌ترین نقطه ممکن برای دستیابی به یک توافق رسیده‌ایم.»

حماس نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که مذاکرات جاری به «مرحله نهایی» خود رسیده است.

بر اساس گزارش‌ها، این توافق سه مرحله‌ای با آزادی تدریجی ۳۳ گروگان طی یک دوره شش‌هفته‌ای آغاز می‌شود.

این گروگان‌ها شامل زنان، کودکان، سالمندان و غیرنظامیان زخمی خواهند بود که در ازای آن صدها زن و کودک فلسطینی زندانی در اسرائیل آزاد خواهند شد.

از میان این ۳۳ نفر، پنج سرباز زن اسرائیلی نیز حضور خواهند داشت که هرکدام در ازای آزادی ۵۰ زندانی فلسطینی، از جمله ۳۰ زندانی محکوم به حبس ابد به دلیل فعالیت‌های نظامی، آزاد می‌شوند.

تا پایان مرحله اول، تمامی گروگان‌های غیرنظامی چه زنده و چه کشته‌شده آزاد خواهند شد.